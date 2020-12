Coronanieuws: grote stijging coronabesmettingen in Brabant afgelopen week

Archieffoto vergroot

Bijna tien maanden na het eerste officiële coronageval in ons land is er ook deze dinsdag weer veel te melden over het virus, in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

In de afgelopen week zijn 11.658 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Brabant. Dat is het hoogste aantal ooit.

Ziekenhuizen leggen alle planbare reguliere zorg stil om coronazorg aan te kunnen.

Er lagen dinsdag in totaal 394 coronapatiënten in ziekenhuizen in onze provincie.

De farmaceuten Pfizer en Moderna testen of hun coronavaccins ook effectief zijn tegen de nieuwe variant van het virus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.19 - 'Situatie dierentuinen penibel'

Een aantal dierentuinen gaat de coronacrisis mogelijk niet overleven. Dat zegt directeur Wineke Schoo van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). De dierentuinen hebben zwaar te lijden gehad van de eerste lockdown eerder dit jaar en krijgen een extra klap door de huidige lockdown. "De kerstvakantie gaat eraf, dat is normaal een kans om geld te verdienen.

De dierentuinen draaien nu op hun reserves, maar het wordt langzamerhand wel een penibele situatie." De meeste kosten zitten in personeel (verzorgers). Daarvoor doen de dierentuinen een beroep op de NOW-regeling. "Een aantal dierentuinen (Artis, Blijdorp) heeft al mensen moeten laten gaan. Maar dat kan maar tot een bepaald punt, de dieren moeten toch worden verzorgd." Een definitieve sluiting is eigenlijk geen optie, aldus Schoo.

"Je kan met die dieren niet zomaar ergens naartoe, niemand zit te wachten op dieren uit andere dierentuinen. Het uiterste scenario is het euthanaseren van dieren, maar dat proberen we uit alle macht te voorkomen."

15.54 -GGD Hart voor Brabant start pilot met thuistesten

Bij de Covid 19-testlocatie van GGD Hart voor Brabant in tilburg kunnen volwassenen vanaf 23 december meedoen met een onderzoek naar thuis testen. Het gaat om een onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Amphia Ziekenhuis en laboratorium voor medische microbiologie Microvida.

Het onderzoek richt zich op de vraag of de resultaten van thuis zelf afgenomen sneltesten overeenkomen met de resultaten van een PCR test. Ook wordt gekeken of testen in de thuissituatie veilig en betrouwbaar ingezet en afgelezen kunnen worden door mensen zonder medische laboratorium ervaring. De resultaten zullen worden vergeleken met een eerder uitgevoerde snelteststudie onder medisch personeel.

15.21 - Forse stijging coronabesmettingen zette vorige week door

Het coronavirus heeft zijn opmars afgelopen week voorgezet. "Alle seinen staan nog steeds op rood", vat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie samen. Het instituut registreerde de laatste zeven dagen opnieuw fors meer besmettingen dan een week eerder: in totaal 82.340. Daarvan zijn er wel circa 6000 toe te schrijven aan de week daarvoor.

Door een computerstoring werden de betreffende meldingen pas later verwerkt. In de vorige weekrapportage meldde het RIVM 58.412 nieuwe gevallen, maar het werkelijke aantal was dus nog hoger. Na correctie van de cijfers bedraagt de stijging in de afgelopen week zo'n 20 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames en aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen nam ook toe. Het RIVM registreerde afgelopen week 472 overlijdens, een week eerder waren het er 398.

Toen de vorige weekcijfers werden gepubliceerd, begon de strenge lockdown waarmee het kabinet overbelasting van de ziekenhuiszorg hoopt te voorkomen. In de dagen die volgden, liep het aantal geconstateerde besmettingen verder op.

15.09 - 11.658 nieuwe besmettingen in Brabant afgelopen week

In de afgelopen week zijn 11.658 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Brabant. Dat is het hoogste aantal ooit. In heel Nederland gaat het om 82.340 besmettingen. Dat zijn er fors meer dan de week daarvoor.

In de afgelopen 24 uur werden 1486 nieuwe besmettingen gemeld in onze provincie.

Wachten op privacy instellingen...

14.56 - Coronamutant gevonden bij twee mensen in regio Amsterdam

Een gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk, is tot dusver bij twee mensen in Nederland vastgesteld. Momenteel wordt uitgezocht hoe zij dat virus hebben opgelopen, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Beide besmette mensen komen uit de regio Amsterdam. De Jonge kan niet uitsluiten dat meer mensen besmet zijn geraakt met het gemuteerde virus. "Er is een kans, daar moeten we reëel in zijn. Maar we denken niet dat het heel breed verspreid zal zijn, niet vergelijkbaar met de Engelse situatie."

14.15 - WK darts in Londen ook na kerst zonder toeschouwers

Het restant van het WK darts in Londen vindt plaats zonder toeschouwers. Het toernooi in Alexandra Palace was op 15 december begonnen met het maximum aantal van duizend fans, maar moest een dag later al verder achter gesloten deuren nadat de coronamaatregelen voor Londen waren aangescherpt. Dat besluit zou op 23 december worden heroverwogen, maar nu in Londen de zwaarste maatregelen van kracht zijn geworden is er geen mogelijkheid meer nog fans toe te laten, meldt organisator PDC dinsdag.

13.44 - Minder bezoekers Rijksmuseum

Het aantal bezoekers dat dit jaar het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht, is een kwart van het totaal dat vorig jaar naar het museum kwam. Als gevolg van het coronavirus kwamen er in 2020 slechts 675.000 mensen tegen 2,7 miljoen in 2019. Dit is het laagste aantal bezoekers sinds 1964.

13.44 - Alle patiënten met problemen die niet kritiek zijn moeten wachten

Mensen die geopereerd moeten worden aan een hernia, liesbreuk of versleten heup, zullen langer moeten wachten. Deze ingrepen vallen onder de zogeheten 'electieve zorg' die in ziekenhuizen volledig wordt stilgelegd om de groeiende golf aan coronapatiënten aan te kunnen. Minister Tamara van Ark zegt zich 'te realiseren dat dit veel pijn, verdriet en onzekerheid kan geven'.

De ziekenhuizen moeten echter 'alles inzetten op het doorgaan van de zorg die echt geleverd moet worden, omdat anders levensjaren verloren gaan of blijvende gezondheidsschade ontstaat', zegt Van Ark. Ze benadrukt dat het wel of niet doorgaan van een behandeling altijd een medische beslissing is.

13.40 - 'Grote schade kankerpatiënten door stilleggen niet-acute zorg'

KWF Kankerbestrijding noemt het 'zorgelijk' dat ziekenhuizen alle niet-acute zorg moeten staken vanwege het hoge aantal coronapatiënten. "Dit kan veel schade veroorzaken voor mensen die kankerzorg krijgen. Ook emotioneel", aldus een woordvoerster.

Dinsdag werd bekend dat ziekenhuizen alle niet-acute, planbare zorg stilleggen om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Behandelingen die binnen zes weken noodzakelijk zijn om blijvende gezondheidsschade of verlies van levensjaren te voorkomen, gelden als kritiek en gaan dus door. Dat betekent dat alle andere niet-acute zorg voor onder meer kankerpatiënten komt te vervallen.

13.00 - Tientallen coronatestlocaties lozen besmettelijk afval onveilig

Bij tientallen coronatestlocaties wordt het medisch afval niet niet goed verpakt en afgevoerd, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat is gevaarlijk, want iedereen die betrokken is bij het inpakken en vervoeren van het afval, kan zo worden besmet.

De ILT ging tussen 7 en 11 december langs bij 39 testlocaties, zowel commercieel als van de GGD. Een bezocht ziekenhuis, 11 van de 24 GGD-testlocaties en 9 van de 14 bezochte commerciële testlocaties waren in overtreding. In alle gevallen ging het om het afvoeren van corona-afval alsof het gewoon bedrijfsafval was. Daarnaast ging het bij 'een handvol' locaties mis met het coderen en afsluiten van de containers waarin het afval wordt weggegooid.

12.59 - 'Niet alle dierentuinen gaan coronacrisis overleven'

Een aantal dierentuinen gaat de coronacrisis mogelijk niet overleven. Dat zegt een woordvoerster van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). De dierentuinen hebben zwaar te lijden gehad van de eerste lockdown eerder dit jaar en krijgen een extra klap door de huidige lockdown. "De kerstvakantie gaat eraf, dat is normaal een kans om geld te verdienen. De dierentuinen draaien nu op hun reserves, maar het wordt langzamerhand wel een penibele situatie."

12.40 - Carbidschieten ook in Oss verboden

Komende jaarwisseling is carbidschieten in Oss verboden. Het is de zoveelste gemeente die carbidschieten verbiedt. Omdat vuurwerk verboden is werd carbidschieten steeds populairder.

12.12 - Ziekenhuizen leggen alle planbare reguliere zorg stil om coronazorg aan te kunnen

Ziekenhuizen nemen extra maatregelen om de coronadrukte aan te kunnen. Er is in de ziekenhuizen door hoge werkdruk en besmettingen onder personeel een hoog ziekteverzuim. Ook is het rooster lastig rond te krijgen met de feestdagen.

Alle planbare reguliere zorg wordt gestopt, patiënten worden weer naar Duitsland verplaatst en er wordt verder opgeschaald naar 1450 ic-bedden. Alle kritieke en acute zorg gaat wel door.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) maakte de maatregelen dinsdag bekend. "Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt ze. "Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald."

Van Ark steunt de ziekenhuizen in de extra maatregelen. Ze roept ook iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. "Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft."

12.04 - 'Twee kardinalen in Vaticaanstad testen positief op corona'

Twee kardinalen in Vaticaanstad zijn positief getest op het coronavirus. Dat laat een ingewijde aan persbureau Reuters weten. Het Vaticaan heeft de besmettingen niet bevestigd. Het is nog niet duidelijk of de twee maandag aanwezig waren bij de jaarlijkse kersttoespraak van de paus.

Het gaat om de 57-jarige Poolse kardinaal Konrad Krajewski, die de goede doelen van paus Franciscus beheert en de zogeheten 'aalmoezenier' van het Vaticaan is. Hij is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking.

12.02 - Oude Amphia Ziekenhuis in Breda en oud-distributiecentrum in Veghel priklocaties voor coronavaccin

Het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda wordt vanaf 18 januari een priklocatie voor de eerste vaccinatieronde in de strijd tegen het coronavirus. Dat geldt ook voor de een voormalig distributiecentrum van de Jumbo in Veghel, daar wordt vanaf 11 januari ingeënt. In totaal komen er drie locaties in Brabant waar gevaccineerd gaat worden. De andere priklocatie is nog niet bekend.

12.01 - Veel werkenden doodmoe van negen maanden videobellen

Niet effectief en behoorlijk vermoeiend. Dat is grofweg wat werkenden vinden van videovergaderen, blijkt uit een peiling van RTL Z. Er moeten nieuwe richtlijnen komen, zoals een maximale onlinevergadertijd, zeggen experts. Want ook na corona blijven we waarschijnlijk veel beeldbellen.

Vergaderen via videoverbinding vergt een stuk meer inspanning. Uit een peiling van RTL Z onder ongeveer 850 mensen die geregeld thuiswerken en beeldbellen, blijkt dat bijna 70 procent videovergaderen vermoeiender vindt dan fysiek vergaderen. Beeldbellen, zeker een langere vergadersessies, vergt het uiterste van ons concentratievermogen. Helemaal als je er meerdere op een dag hebt.

11.34 - Documentaire over het Jeroen Bosch Ziekenhuis in coronatijd

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een documentaire gemaakt over corona. De documentaire genaamd Lucht gaat over 'een uitzonderlijk jaar', aldus het ziekenhuis. "Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat overspoeld werd met doodzieke patiënten." Bekijk de documentaire hier.

11.31 - EU krijgt dit jaar 12,5 miljoen doses coronavaccin

De bedrijven BioNTech en Pfizer leveren dit jaar nog 12,5 miljoen doses van hun coronavaccin aan de Europese Unie. Lidstaten ontvangen het middel binnen vijf dagen, zei BioNTech-manager Sean Marett.

De EU ontvangt daarmee naar verwachting minder doses dan de Verenigde Staten. Daar zouden voor het eind van het jaar 20 miljoen doses beschikbaar moeten zijn. Veel EU-lidstaten willen nog dit jaar beginnen met het inenten van burgers tegen het virus. In Nederland wordt daar in januari een begin mee gemaakt.

11.13 - Geen NK veldrijden tijdens lockdown

Er wordt op 10 januari in Zaltbommel niet gestreden om de nationale titels in het veldrijden. Het voor die datum geplande NK gaat niet door. "In verband met de huidige lockdown en de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kan het op deze datum niet plaatsvinden", meldt de organisatie.

In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum nog een NK kan worden gehouden, in ieder geval na 19 januari wanneer de huidige lockdown mogelijk afloopt.

11.11 - Overheid wees sommige aanvragen noodsteun onterecht af

De overheid heeft sommige afwijzingen van coronasteun aan bedrijven niet goed gemotiveerd en daarmee noodsteun onterecht afgewezen. Dat stelt het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb), die de overheid tot 22 januari de tijd geeft om dit op te lossen.

Het gaat om de TVL-regeling, waarbij ondernemingen een tegemoetkoming van de vaste lasten konden aanvragen. Bij de berekening van die steun wordt rekening gehouden met de volgorde waarin de Kamer van Koophandel bedrijfsactiviteiten in het register noteert. Daarbij zou volgens de overheid de eerst vermelde activiteit de hoofdactiviteit zijn, en dus bepalend voor de berekening van de steun.

11.03 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de afgelopen 24 uur zijn zestig mensen opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er 28 meer dan gisteren. In totaal liggen 394 mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er zijn 9 mensen overleden, zes patiënten overplaatst naar andere ziekenhuis en 50 coronapatiënten mochten naar huis.

10.56 - WHO wil bijeenkomen vanwegen nieuwe virusvariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is van plan bijeen te komen vanwege de nieuwe virusvariant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Europese WHO-chef Hans Kluge is 'het beperken van reizen om de verspreiding in te dammen verstandig totdat we betere informatie hebben', liet hij op Twitter weten.

10.54 - GGD Brabant-Zuidoost neemt eigen kerstnummer op

De GGD Brabant-Zuidoost heeft een eigen versie van het nummer Do they know it's christmas opgenomen. Medewerkers steken elkaar in de video een hart onder de riem.

Wachten op privacy instellingen...

10.49 - Mobiele dataverbruik flink omhoog in zomermaanden

Het mobiele dataverbruik in Nederland heeft een vlucht genomen in het derde kwartaal. Nieuwe cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzen op een toename van 20 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Een mogelijke verklaring voor de toename is dat mensen meer buiten waren in de zomermaanden en dus meer gebruikmaakten van hun mobiele data en minder van wifi, stelt de toezichthouder.

10.37 - Politie let op oudejaarsavond op volle huiskamers

De politie let tijdens de jaarwisseling op volle huiskamers en illegale feesten waarbij de coronaregels worden overtreden, mits agenten daar tijd voor hebben. Tijdens oud en nieuw geeft de politie op de eerste plaats voorrang aan het handhaven van de openbare orde.

"Tijdens de jaarwisseling geven we prioriteit aan het afhandelen van geweldsincidenten en zorgen we dat brandweer, boa's en ambulancepersoneel hun werk kunnen doen. Dat zal altijd voorgaan. En daar heeft de politie op oudejaarsavond vaak de handen vol aan. Als de drukte het toelaat, gaan we handhaven op het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen", zegt een woordvoerster van de Nationale Politie.

10.25 - Contactloos betalen is in opmars door corona

Contactloos betalen heeft flink aan populariteit gewonnen door de coronavirusuitbraak. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland zijn veel Nederlanders hun aankopen aan de kassa contactloos gaan afrekenen met hun betaalpas of mobiele telefoon. Dit is zowel ten koste gegaan van het gebruik van contant geld als het traditionele pinnen, waarbij de pas in de betaalautomaat wordt gestoken.

10.22 - 'Online-kerstaankopen gaan dit jaar voor records zorgen'

De aankopen die online worden gedaan voor kerst gaan voor records zorgen, denkt brancheorganisatie van webwinkels Thuiswinkel.org. "Dat we records gaan halen dit jaar, lijkt buiten kijf te staan", zegt directeur Wijnand Jongen. "De winkels zijn dicht, mensen zitten thuis en zijn bezig met leven en overleven, maar ook met het aangenaam maken voor zichzelf vanwege kerst."

Met de feestdagen in aantocht zijn kleine praktische zaken voor in huis populair, maar ook drogisterijspullen, kerstkleding, en de traditionelere kerstcadeaus zoals spelletjes, kinderspeelgoed en lingerie. Daarnaast verkopen gourmet- en fonduestellen ook goed, net als scheerapparaten en andere kappersspullen, en ook eten en drinken. Jongen verwacht dat de omzet van webwinkels 'giga de lucht in' zal gaan, maar kan geen concrete prognose geven.

9.19 - Extra tests bij Pfizer en Moderna vanwege nieuwe coronavariant

De farmaceuten Pfizer en Moderna testen of hun coronavaccins ook effectief zijn tegen de nieuwe variant van het virus, die onder meer is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht CNN, dat zich baseert op verklaringen van de bedrijven. De nieuwe virusvariant zou extra besmettelijk zijn en dat zorgt internationaal voor grote bezorgdheid. Veel landen, waaronder ook Nederland, hebben het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk laten stilleggen om verspreiding van de gemuteerde versie van het virus tegen te gaan.

8.52 - Oudejaarsconference Guido Weijers wordt live uitgezonden

De oudejaarsconference van Guido Weijers wordt live uitgezonden op RTL 4. Dat vertelt de cabaretier dinsdag in een interview met Trouw. Het is Weijers' tiende conference, maar hij deed 'm pas één keer eerder live. "Als je het nu van tevoren opneemt alsof er niets aan de hand is, dan werkt dat niet. Het is ongeloofwaardig", vertelt Weijers, die denkt dat het dit jaar niet anders kan. "Live is eerlijker. Mensen voelen dan beter hoe bizar de omstandigheden zijn."

8.43 - Jumbo Foodmarkt in Breda drie dagen én nachten open voor kerstinkopen

Midden in de nacht je kerstboodschappen doen. Bij Jumbo Foodmarkt in Breda is het mogelijk. De supermarktketen verruimt in de aanloop naar kerst de openingstijden, waardoor je er drie dagen én nachten lang terecht kunt. Dit om de kerstdrukte te spreiden.

LEES OOK: Jumbo Foodmarkt in Breda drie dagen én nachten open voor kerstinkopen

8.16 - Veel meer kerstkaarten en brieven in coronatijd

Nederlanders lijken elkaar vanwege de corona massaal kerstkaarten te sturen. Dat stelt PostNL, dat sinds de lockdown meer dan 14 miljoen kaarten en brieven per dag bezorgt. Dit komt neer op meer dan het dubbele van een gemiddelde dag, en het is ook beduidend meer dan waarmee PostNL aanvankelijk rekening had gehouden.

7.47 - Hornbach profiteert opnieuw van coronaklussers

Bouwmarktketen Hornbach heeft in het derde kwart van zijn gebroken boekjaar opnieuw geprofiteerd van het feit dat mensen meer klussen nu ze vanwege de coronacrisis meer tijd thuis doorbrengen. In de maanden september tot en met november steeg de omzet van het Duitse bedrijf met een vijfde. Ook in Nederland werd aanzienlijk meer verkocht.

7.00 - Politie dreigt aftellen te verstoren

Gezellig met tien man in de woonkamer aftellen tot het nieuwe jaar is in deze tijd een serieuze overtreding en reden genoeg om politie aan de deur te krijgen. Dit zegt Wilbert Paulissen, chef van de politie in Oost-Brabant, in het Eindhovens Dagblad. "Agenten hebben echt niet de opdracht gekregen om met oud en nieuw mensen te verbaliseren die elkaar op straat feliciteren. We gaan ook niet proberen elke vuurwerkafsteker te pakken. We zetten onze capaciteit vooral in op de excessen: plekken waar de openbare orde in het geding is en op overlast", aldus Paulissen.

Paulissen doelt niet alleen op georganiseerde, illegale feesten: "We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces. Dan gaan we echt wel aanbellen." Dan is het nog geen gelopen koers, want de politie kan bij het aantreffen van te veel mensen in een woning niet zomaar boetes uitdelen.

6.30 - Rode Kruis springt massaal bij

Zorginstellingen doen vanwege de toegenomen werkdruk tijdens de tweede coronagolf steeds vaker een beroep op het Rode Kruis voor ondersteuning. Volgens de hulporganisatie is het aantal aanvragen om bijstand sinds november verdubbeld. Op dit moment ondersteunt het Rode Kruis 21 ziekenhuizen en verpleeghuizen in het land en dagelijks komen nieuwe verzoeken binnen.

"De zorgverleners staan al bijna een jaar voor de bijna onmogelijke opgave om alle coronapatiënten en andere patiënten de medische hulp te bieden die zij nodig hebben. We kunnen hen niet in de kou laten staan en moeten een helpende hand bieden. Deze hulp is nu belangrijker dan ooit", zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

Rode Kruis-hulpverleners reinigen bedden en materialen, begeleiden mensen naar de juiste afdelingen en vullen materialen bij. Ook verrichten ze lichte verpleegkundige handelingen, zoals het meten van bloeddruk, het zuurstofgehalte en glucose in bloed, wat enorm wordt gewaardeerd . Ondertussen heeft het eigenlijke medische personeel de handen vrij voor andere activiteiten of om stoom af te blazen.

6.20 – Advertentie overheid: ‘Coronavaccin is betrouwbaar’

De overheid wil in paginagrote advertenties, die dinsdag in de landelijke dagbladen verschijnen, de bevolking geruststellen over het coronavaccin dat inmiddels ook voor gebruik in de Europese Unie is goedgekeurd. Het Rijk stelt dat het vaccin van Pfizer en BioNTech zorgvuldig is ontwikkeld en dat het vaccineren in Nederland op 8 januari kan beginnen.

"Met een vaccinatie tegen het coronavirus bescherm je uiteindelijk jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen", zo is verder te lezen. "Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen."

In de advertentie wordt nogmaals aangegeven dat zorgmedewerkers die met ouderen en kwetsbare mensen werken als eersten aan de beurt zijn. Vakbond FNV meldde maandag dat onder die groep veel mensen zijn die het vaccin niet willen of nog twijfelen.

6.05 - 'Deelnemers Dakar Rally komen op tijd aan'

Organisator ASO zet speciale chartervluchten in om alle deelnemers aan de Dakar Rally tijdig aan de start in de Saudi-Arabische stad Djedda te krijgen. De maatregel is genomen , omdat het land een vliegverbod voor alle landen heeft ingevoerd vanwege de coronapandemie.

Saudi-Arabië wil graag dat de beroemde woestijnrally, die voor de tweede keer in het Midden-Oosten is, doorgaat. De rally begint op 3 januari en duurt tot en met 15 januari. Er hebben zich ook weer Nederlanders ingeschreven, maar wel minder dan in voorgaande jaren. Eén van hen is Erik van Loon.

De deelnemende voertuigen, in totaal 679 stuks, zijn begin december ingescheept in de Franse stad Marseille en zullen als het goed is vlak voor de jaarwisseling 'aankomen in de haven van Djedda. De trucks van Kamaz, die al jaren de rally domineren, zijn in konvooi van Rusland onderweg naar Saudi-Arabië.

5.55 - Ic's voor kinderen maken plaats voor volwassenen

Om het oplopende aantal coronapatiënten op de intensive care op te vangen, worden bedden op ic's voor kinderen opgeofferd. Door zo bedden af te stoten kan het personeel bijspringen op de ic's voor volwassenen. Dit gebeurt volgens de Volkskrant in het hele land. In het LUMC in Leiden is de intensive care voor kinderen teruggebracht van elf naar zes bedden; in het UMC Groningen worden al volwassen coronapatiënten op de kinder-ic opgenomen. Het aantal opgenomen coronapatiënten in ons land bedroeg maandag 2162. Op de ic's liggen 586 mensen met het besmettelijke virus.

Kinderintensivisten maken zich zorgen dat er straks op de kinder-ic's geen plek meer is. "We konden in geval van nood altijd kinderen overplaatsen naar het buitenland en oudere kinderen konden naar een volwassen-ic, maar die routes zijn door corona afgesneden", zegt voorzitter Brigitte Timmers van het landelijk overleg van de kinder-ics in de Volkskrant.

5.45 – Bedrijven die huizen verduurzamen doen het goed

Veel bedrijven die huizen verduurzamen doen het dit jaar goed, ondanks de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht. Dat meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een onderzoek dat overigens werd uitgevoerd voor de nieuwe lockdown begon.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral bedrijven die zich focussen op verduurzaming van de gebouwde omgeving tot nu toe relatief ongeschonden uit de crisis zijn gekomen. Aan het begin van de crisis overheerste een negatief sentiment, maar dat is inmiddels sterk afgenomen. Dat is onder meer het gevolg van een groeiende groep woningbezitters die bereid is in het eigen huis te investeren.

5.05 – Vrijwilligers voor de zorg amper ingezet

Van het leeuwendeel van de mensen die tijdens de eerste coronagolf in de zorg wilden helpen, is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Bijna 23.000 aanmeldingen kwamen tot in juni binnen bij het samenwerkingsverband Extra Handen voor de Zorg. Maar slechts 2800 mensen hebben in die periode daadwerkelijk een tijdelijke werkplek gekregen, meldt de Commissie Werken in de Zorg in een rapport aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Dat op veel mensen uiteindelijk geen beroep is gedaan terwijl in de zorg wel veel vraag bleef naar mensen, komt volgens de commissie door uiteenlopende redenen. Zo had een deel geen zorgdiploma of zorgachtergrond, wat wel een vereiste was. Verder worden reistijd en inzetbaarheid als obstakels genoemd.

Maar het belangrijkste volgens de commissie waren de fricties in gevraagde en geboden diploma’s en competenties. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kon iemand zelfs een tijd zonder geldige papieren aan de slag, zonder dat iemand dat in de gaten had

4.50 – ‘Vaccin werkt ook tegen gemuteerd virus’

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnologiefirma BioNTech is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de gemuteerde variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is opgedoken, zegt BioNTech-topman Ugur Sahin. Volgens hem zijn daar genoeg aanwijzingen voor vanuit wetenschappelijk oogpunt.

De medisch directeur van Pfizer-Nederland, Marc Kaptein, zei maandagavond tegen Nieuwsuur ook dat hij er vrijwel zeker van is dat het Pfizer-vaccin werkzaam is tegen de gemuteerde variant van het coronavirus.

Overigens kan ons land in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het Pfizer-vaccin verwachten dan eerder bekend was. Ook dat zei Kaptein in het tv-programma. "Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren. Dat is ietsje meer dan dat we eerst hadden beloofd."

3.00 - Ook verbod op vluchten vanuit Zuid-Afrika

Het kabinet stelt een verbod in op vluchten met passagiers vanuit Zuid-Afrika, vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die daar rondgaat. Dat lieten ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Ferd Grapperhaus (Justitie) maandagavond weten. Het verbod geldt vanaf maandagavond 21.00 uur Nederlandse tijd en duurt tot uiterlijk 1 januari. Vrachtvervoer en medisch personeel vallen niet onder het verbod.

Afgelopen weekeinde werd ook al een vliegverbod ingesteld voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, vanwege een nieuwe variant van het virus die daar om zich heen grijpt. Volgens de bewindslieden vertoont de mutatie van het virus in Zuid-Afrika gelijkenissen met die in het Verenigd Koninkrijk, 'al zijn de stammen niet identiek.'

Door het verbod worden twee vluchten uit Zuid-Afrika geschrapt die dinsdagochtend zouden vertrekken. Ongeveer 240 passagiers worden hierdoor getroffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt wat er gedaan kan worden voor Nederlanders die door de maatregel vast komen te zitten in Zuid-Afrika.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.