Onrustige jaarwisseling: kind gewond in Breda en scooterrijder bijna omver geblazen door vuurwerkbom

In deze liveblog houden we je op de hoogte van de jaarwisseling in Brabant.

De hoofdpunten:

Zwaargewonde bij vuurwerkongeluk in Breda.

Onrust in Den Bosch. Daar zijn tientallen jongeren op straat in de Graafsewijk. Politie en ME zijn uitgerukt.

Vanwege het coronavirus geldt in Nederland een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

De politie heeft in Veen flink opgeschaald. In het dorp geldt een noodverordening.

21.00 - Politie Den Bosch met vuurwerk bekogeld door grote groep

Politieagenten in Den Bosch zijn donderdagavond door een groep van 'enkele tientallen' personen, voornamelijk jongeren, bekogeld met vuurwerk, zegt een politiewoordvoerder. Het is onstuimig in de Graafsewijk: er is een auto in brand gestoken en er waren meerdere opstootjes. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kan blussen.

De in brand gestoken auto van een afstandje (privéfoto). vergroot

20.50 - Autobrand in Oosterhout, vermoedelijk aangestoken

Een auto is donderdagavond uitgebrand op de Jacob Catslaan in Oosterhout. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Rond kwart over acht rukte de brandweer. Ter plaatse waren veel jongeren op straat aanwezig.

De uitgebrande auto in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). vergroot

20.40 - Kind gewond bij vuurwerkongeluk in Breda

In de Pijnboomstraat in Breda is donderdagavond rond kwart voor acht een kind gewond geraakt bij een vuurwerkongeluk. Op een naburig plein werd zwaar vuurwerk afstoken. Het vuurwerk belandde tegen zijn buik. Het zag er ernstig uit maar in het ziekenhuis bleken de verwondingen mee te vallen.

20.17 - Vuurwerk ontploft in auto in Oss

De brandweer moest in actie komen aan de Johan Doornstraat in Oss. Daar was vuurwerk in een auto ontploft.

Brandweer controleert de auto in Oss. (Foto: Gabor Heeres) vergroot

20.00 - Scooterrijder bijna omver geblazen door vuurwerkbom

Op onderstaande video is te zien hoe een scooterrijder bijna omver wordt geblazen in Den Bosch door een vuurwerkbom.

19.22 - Den Bosch: onrust in de Graafsewijk

Een zeer gespannen sfeer in Den Bosch. Tientallen jongeren zijn op straat, en zijn schermutselingen en er staat een auto in brand. De politie en de ME zijn uitgerukt.

In de Graafsewijk hangt een gespannen sfeer (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

19.15 - Veen: auto in brand

Een auto is donderdag aan het begin van de avond in brand gestoken in Veen. De wagen staat op een kruising aan de Grotestraat. De brandweer is ter plekke om het vuur onder controle te krijgen.

De auto die in brand is gestoken (privéfoto). vergroot

18.00 - Niet in het bos knallen

Boswachter Erik de Jonge roept mensen in het westen van Brabant op om niet in het bos carbid te gaan schieten.

17.00 - Fors meer agenten op straat tijdens jaarwisseling, burgemeesters: 'Hou je aan de regels'

In Brabant wordt komende nacht meer politie ingezet dan andere jaren om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Dat zeggen de voorzitters van de veiligheidsregio's in een interview met Omroep Brabant. Ze doen een dringend beroep op alle Brabanders om zich tijdens de jaarwisseling aan de coronaregels te houden.

16.30 - Geen vuurwerk, wel massaal aan de oliebollen: zo vieren Brabanders oud en nieuw in uniek jaar

Het wordt een unieke en vreemde jaarwisseling donderdagavond, zo zonder vuurwerk en grote feesten. Maar dat betekent niet dat we het niet gezellig kunnen maken. Brabanders gaan oud en nieuw vieren met oliebollen, champagne, lekker eten en oudejaarsconferences, blijkt uit een rondvraag op straat.

16.00 - Politie klaar voor oud en nieuw in Veen: ‘Maar we laten niet het achterste van onze tong zien’

De politie heeft flink opgeschaald om de rust in Veen te bewaren tijdens de jaarwisseling. In het dorp in de gemeente Altena geldt een noodverordening. Toch slagen jongeren er telkens in om op de beruchte kruising met de Witboomstraat een auto in brand te steken.

