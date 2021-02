Coronanieuws: 752 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, landelijk iets meer dan 4000

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze woensdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

752 nieuwe coronabesmettingen in Brabant.

Landelijk zijn er iets meer dan 4000 nieuwe coronagevallen, dat is rond het gemiddelde.

Het ministerie van Onderwijs adviseert scholen dringend om klassen te verdelen in kleinere groepjes. dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de voorbije 24 uur licht afgenomen, maakte het ROAZ woensdagochtend bekend.

Alle gedetineerden in de EBI in Vught zitten preventief in quarantaine, nadat een derde medewerker positief getest is op het coronavirus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.34 -Politie herkent Jumbo-plunderaars Den Bosch op videobeelden

Twee mannen (18 en 21 jaar oud) uit Den Bosch zijn woensdag opgepakt voor de rellen in hun woonplaats vorige week maandag. De mannen zouden betrokken zijn geweest bij het plunderen van een Jumbo-supermarkt. Omdat ze zichzelf niet hebben gemeld, besloot de politie ze ‘zelf op te halen’.

17.15 - KNVB: 10 april uiterste datum voor hervatten amateurvoetbal

De competities op de hoogste niveaus in het amateurvoetbal moeten uiterlijk in het weekeinde van 10 en 11 april worden hervat. Lukt dat vanwege de beperkingen rondom het coronavirus niet, dan worden de competities niet meer uitgespeeld. Dat staat in de routekaart die de KNVB voor het restant van het seizoen in het amateurvoetbal heeft opgesteld.

De voetbalbond besloot dinsdag al dat de competities van de wat lagere elftallen niet meer worden hervat. Die teams, uitkomend in de zogenoemde B-categorie, gaan zodra de overheid dat toelaat aan de slag in de Regio Cup: kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby's. Het is de bedoeling dat de hoogste amateurteams, uitkomend in de A-categorie, een seizoenshelft gaan afmaken.

"In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promotie en degradatie nog mogelijk", aldus de KNVB, die als tweede voorwaarde stelt dat teams in aanloop naar 10 en 11 april vier tot vijf weken zonder beperkingen kunnen trainen om goed voorbereid aan de hervatting van de competitie te beginnen.

16.59 - Slob wil niet dat basisscholen aan halve klassen lesgeven

Het is niet de bedoeling dat basisscholen alleen aan halve klassen fysiek lesgeven, als ze vanaf volgende week weer opengaan. Verschillende scholen maken zich zorgen of het heropenen wel veilig is en overwegen het opsplitsen van klassen. Maar de demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukt dat "alle scholen voor alle leerlingen" open moeten.

Scholen kunnen er toch voor kiezen aan halve klassen les te geven als er te weinig leraren beschikbaar zijn. Anders kan 'de continuïteit van het onderwijs' in gevaar komen, zegt Slob. Ook is het nadrukkelijk het idee dat echt alle scholen opengaan, tenzij de GGD besluit dat een school dicht moet of als er te weinig leraren zijn. Als scholen toch niet open willen, dan komt de Inspectie langs.

"Dat begint altijd met een gesprek", zegt een woordvoerder van het ministerie. Slob wilde niet uitweiden over welke stappen verder mogelijk zijn. Hij benadrukte dat de heropening zo veilig mogelijk is dankzij de genomen maatregelen.

16.25 - Minder patiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2214 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 613 op de intensive care, een afname van zestien ten opzichte van dinsdag.

Op verpleegafdelingen nam het aantal patiënten het afgelopen etmaal met 39 af tot 1601. De afgelopen dagen laten de ziekenhuisstatistieken een wisselend beeld zien. Zo bleef het aantal patiënten in ziekenhuizen dinsdag vrijwel onveranderd, maar was er maandag sprake van een stijging van 51, de grootste toename in weken. Vergeleken met een maand geleden liggen er echter fors minder coronapatiënten in ziekenhuizen.

Toen waren het er nog zo'n 2850. "Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest, met een licht dalende trend. Of dit doorzet blijft onzeker, door de Britse coronavariant. Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart", aldus LCPS-voorzitter Ernst Kuipers in een toelichting.

15.55 - Drie tips na opsporingsprogramma's over relschoppers

Na de uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Gezocht heeft de politie drie tips binnen gekregen over de getoonde relschoppers in Den Bosch en Eindhoven. "Dat gaat wel om zeer concrete tips. Op dit moment is het onderzoeksteam uiteraard bezig met het onderzoeken van de informatie", meldt de politie. De politie liet beelden zien van vijf relschoppers die zondag 24 januari in Eindhoven en maandag 25 januari in Den Bosch grote vernielingen hebben aangericht.

15.32 - De Jonge door het stof: onvoldoende aandacht voor privacy bij

Privacy had meer aandacht moeten krijgen bij het optuigen van het GGD-systeem waarin de gegevens worden opgeslagen van mensen die op corona zijn getest, geeft coronaminister Hugo de Jonge toe. Tijdens een debat over het datalek bij de GGD, waardoor privacygevoelige gegevens van miljoenen mensen konden worden gestolen, pleiten zowel coalitie- als oppositiepartijen voor manieren om deze data beter te beveiligen.

"We moesten meer, harder en beter, en we hebben onvoldoende aandacht voor privacy gehad," zegt De Jonge. Hij wil kijken of er minder gevoelige data kunnen worden opgeslagen door bijvoorbeeld een tijdelijke code te gebruiken in plaats van het BSN-nummer van iemand die is getest.

15.25 - 752 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds dinsdag 752 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Gisteren werden er 547 nieuwe besmettingen gemeld. Dat aantal is vandaag bijgesteld naar 546.

15.23 - Iets meer dan 4000 nieuwe coronagevallen, rond het gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4060 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is iets hoger dan het gemiddelde over de afgelopen week. Het aantal ligt ook iets hoger dan de afgelopen dagen, maar dat is op woensdagen meestal het geval. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.915 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 3988 gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt al ruim een maand.

14.56 - Alle gedetineerden EBI Vught in isolatie na derde besmette medewerker

Alle gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten vanaf woensdag preventief in quarantaine, nadat een derde medewerker positief getest is op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder. Er zijn vooralsnog geen gedetineerden met klachten. Maandag werd bekend dat twee medewerkers besmet zijn met het virus, en dat een deel van de gevangenen in isolatie moest. Nu moeten alle gedetineerden voorlopig in hun cel blijven en zij kunnen daardoor niet naar de sportruimte, met andere gedetineerden luchten of contact hebben met hun advocaten.

14.48 - 'Verdeel klassen in kleinere groepjes'

Het ministerie van Onderwijs geeft basisscholen het 'dringende advies' klassen in vaste kleine groepjes te verdelen als ze volgende week weer openen. Zo hoopt het ministerie te voorkomen dat hele klassen te snel naar huis worden gestuurd als een leerling besmet raakt met het coronavirus. Voor groep 4, 5 en 6 raadt het ministerie aan te werken met groepjes van vijf kinderen. Voor groep 7 of 8 is het advies om leerlingen in kleinere groepen of koppels te laten samenwerken.

14.33 - Hogescholen willen dat studenten collegejaar cadeau krijgen

Het kabinet zou jongeren die nu studeren een jaar studiefinanciering cadeau moeten doen. Studenten hebben het door de coronacrisis zo zwaar en lopen daardoor zoveel schade op, dat ze een jaar extra moeten krijgen om te studeren en alles te doen wat daarbij hoort. Dat bepleiten de voorzitters van de colleges van bestuur van de Hogeschool Rotterdam en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

13.44 - Spotify ziet aantal abonnees weer flink groeien

Streamingdienst Spotify heeft in het laatste kwartaal van 2020 opnieuw meer betalende abonnees binnengehaald. Sinds het begin van de coronapandemie is dat aantal flink gestegen doordat mensen veel meer thuis zijn. In totaal kwamen er het afgelopen kwartaal tien miljoen betalende abonnees bij, tot een totaal van 155 miljoen.

13.37 - Tien dagen quarantaine voor kind zonder test na coronavirus in klas

Een coronatest wordt niet verplicht voor basisschoolkinderen als volgende week de scholen weer opengaan en een leerling besmet blijkt. Maar kinderen die niet worden getest, moeten dan tien dagen in quarantaine blijven in plaats van vijf. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat hiermee dezelfde lijn wordt gevolgd als voor het reguliere bron- en contactonderzoek.

13.36 - Ouderen van hot naar her gestuurd voor coronavaccinatie na computerstoring GGD

Het was een grote zorg voor veel 85-plussers in Brabant: tientallen kilometers reizen om een coronavaccinatie te krijgen. Bij het maken van de afspraak kregen de ouderen te horen dat ze niet terecht konden in hun eigen woonomgeving . Zo moest een 91-jarige vrouw uit Aalburg voor een prik afreizen naar het Utrechtse Houten en een 89-jarige man uit Ulvenhout kon alleen terecht in Bergen op Zoom. Nu blijkt dat het probleem werd veroorzaakt door een fout in het computersysteem van de GGD.

13.33- Beachvolleybalster begint crowdfundingsactie

Beachvolleybalster Marleen van Iersel uit Breda hoopt via een crowdfundingsactie de Olympische Spelen in Tokio te bereiken. Net zoals veel ondernemers wordt ook zij getroffen door de economische gevolgen van de coronacrisis. "Grote partners aan ons binden in deze tijd is lastig. Ik heb op het punt gestaan dat ik mijn droom bijna noodgedwongen moest opgeven. Maar een hele hoop kleine bijdragen samen maakt ook een grote hoop. Elke donatie helpt ons een klein stapje verder richting Tokio."

13.00 - Tickethouders Eurovisiesongfestival moeten kaartje inleveren

Mensen die vorig jaar een kaartje kochten voor het Eurovisiesongfestival, moeten dat inleveren en krijgen hun geld terug. Het festival gaat in mei vanwege de aanhoudende coronacrisis niet in normale vorm door. De organisatie mikt desondanks nog altijd op een scenario waarin alle deelnemers, onder strikte maatregelen, naar Rotterdam komen. Ook wordt een songfestival met publiek nog niet helemaal uitgesloten, zo werd woensdag bekendgemaakt.

12.53 - 'Kinderen verspreiden Britse coronavariant meer dan 'gewone' coronavirus'

Kinderen spelen een kleine rol bij de verspreiding van het coronavirus, maar bij de Britse variant is die rol groter dan bij de oude versies van het virus. Dat concluderen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC op basis van recent onderzoek in de gemeente Lansingerland. Als het coronavirus bij minstens twee mensen in een huishouden werd vastgesteld, 'waren kinderen met de Britse variant vaker degenen die het virus mee naar huis hadden genomen en de anderen hadden besmet'. Bovendien kregen zowel kinderen als volwassenen vaker klachten bij de Britse variant dan bij de oudere varianten.

12.32 - Van Dissel bang voor al te snelle invoer nieuwe GGD-registratie

RIVM-topman Jaap van Dissel maakt zich zorgen over 'het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding van het virus' als de GGD haar registratiesystemen al te snel vervangt. Dat schrijft de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, die te vinden is op de site van de NOS.

11.57 - Felle kritiek van Kamer op Hugo de Jonge vanwege datadiefstal bij GGD

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kreeg woensdagochtend felle kritiek te verduren in de Tweede Kamer over de datadiefstal bij de GGD. Niet alleen oppositiepartijen, maar ook coalitiepartij D66 wil weten hoe het zover heeft kunnen komen, en hoe de gebrekkige privacybescherming van persoonsgegevens bij de gezondheidsdiensten zo lang kon voortduren.

11.55 - 'Onderzoek of CoronaMelder eerder moet afgaan vanwege Britse variant'

Nu de Britse variant van het coronavirus volop rondgaat in Nederland, zou het weleens nodig kunnen zijn om de CoronaMelder strakker af te stellen. Een speciale commissie die demissionair minister Hugo de Jonge regelmatig over de app adviseert, wijst erop dat de gemuteerde versie besmettelijker is dan eerdere varianten. "Hierdoor is waarschijnlijk een kortere periode van contact of een grotere afstand reeds genoeg om besmet te kunnen raken."

11.46 - Noord-Nederlanders veel somberder dan aan begin coronacrisis

Noord-Nederlanders worden somberder. Ze geven hun leven op dit moment gemiddeld een 6,9. Afgelopen zomer was dit nog een 7,7 en aan het begin van de coronacrisis een 7,4. Dat melden de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG op basis van het Lifelines Corona-onderzoek. Daaraan werkten ongeveer 30.000 noorderlingen mee. Minder dan de helft van de mensen voelt zich nog verbonden met anderen. Dat was bijna een jaar geleden nog zeventig procent.

11.40 - Coronavaccin werkt beter bij tweede prik na twaalf weken, meldt AstraZeneca

Het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca werkt beter wanneer mensen twaalf weken na de eerste vaccinatie een herhaalprik krijgen. Dat is de maximale tussenperiode voor dat vaccin. De bescherming is dan 82 procent. "Het verlengen van de tussenperiode versterkt niet alleen de werking van het vaccin, maar maakt het ook mogelijk om meer mensen te vaccineren", concludeert AstraZeneca.

11.35 - Routekaart centrum Oss

Ook Oss heeft een routekaart gepubliceerd in coronatijd, maar dan om mensen aan te sporen lokaal te kopen.

11.27 - Bewegingsvrijheid deelnemers Spelen Tokio zeer beperkt

Sporters en andere betrokkenen bij de Olympische Spelen van Tokio zullen flink worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat blijkt uit het eerste van een aantal voorlopige draaiboeken waarin de organisatie voor elke doelgroep de coronamaatregelen toelicht.

Officials, juryleden en andere vertegenwoordigers van de sportbonden moeten zo min mogelijk in contact treden met anderen en twee meter afstand houden van een sporter, bij andere contacten geldt een meter. Bij aankomst in Tokio moet een recent negatief testresultaat worden overlegd en volgt meteen een nieuwe test. Daarnaast moet de Japanse corona-app worden geïnstalleerd, moet worden aangegeven met wie er de eerste veertien dagen direct contact is en mag openbaar vervoer alleen met speciale toestemming worden gebruikt.

11.13 - Blokker-baas: 'Winkelstraat blijft ook met afhaaloptie wankelen'

Ook met de mogelijkheid voor klanten om bij gesloten winkels artikelen te bestellen en op te halen, is de winkelstraat nog niet uit de gevarenzone. De oplopende schade als gevolg van de strengere lockdown is alleen door volledige opening te stoppen. Dat is door de beperkte steun vooral voor grotere winkelketens een probleem, zegt topman Michiel Witteveen van Mirage Retail, het moederbedrijf van de ketens Blokker, Big Bazaar, BCC en Intertoys.

11.08 - ROAZ-cijfers

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen. Er liggen nu 371 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, maakte het ROAZ woensdagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er zestien minder ten opzichte van dinsdag. Tien coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal,, 52 coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen - elf meer dan dinsdag - en vier werden overgeplaatst.

11.00 - 'Tempo!'

Cabaretier Youp van 't Hek is voorstander van snel vaccineren, blijkt uit de tweet die hij woensdagochtend verstuurde.

10.57 - IOC dringt aan op vaccins voor deelnemers Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité dringt er op aan dat sporters en begeleiders die deelnemen aan de Spelen van Tokio zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat staat in het woensdag gepresenteerde voorlopige draaiboek. Het IOC stelt dat voorrang moet gaan naar kwetsbare groepen en mensen die werkzaam zijn in de medische zorg. "Maar wanneer vaccins voor een breder publiek beschikbaar zijn, roept het IOC deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen op zich te laten inenten gezien hun rol als ambassadeurs van hun nationale olympische comités."

10.37 - Koopjesketen Action wil winkels wel snel openen voor afhalers

Koopjesketen Action mikt er toch op om vanaf volgende week woensdag al veel winkels te heropenen voor afhalers. Maar de discounter weet nog niet in hoeveel van de 395 Nederlandse filialen het zogeheten 'click en collect' kan worden aangeboden. In Frankrijk, België, Duitsland en Oostenrijk heeft Action al eerder een afhaalsysteem opgetuigd. Maar in Nederland zijn de regels net iets anders. Klanten mogen producten alleen afhalen bij een afhaalpunt buiten de winkel.

09.48 - OMT bespreekt avondklok vrijdag

Het Outbreak Management Team (OMT) praat vrijdag over de coronamaatregelen zoals het kabinet heeft verzocht. Ook de avondklok wordt dan besproken, ook al is de maatregel dan nog net geen twee weken van kracht. In het meest recente advies schreef het OMT: "Deze maatregel moet ten minste twee weken ingevoerd zijn om een beoordeling van het effect te kunnen geven." Maar dit is volgens een woordvoerder 'niet in beton gegoten'.

09.26 - 'Opnieuw uitstel voor vaccinatie wijkverpleging en gehandicaptenzorg onacceptabel'

Het opnieuw uitstellen van het vaccineren van medewerkers in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg is onacceptabel met een derde coronagolf op komst, stelt NU'91, de belangenbehartiger van verpleegkundigen en verzorgenden. Demissionair minister Hugo de Jonge zinspeelde in de persconferentie dinsdagavond op het mogelijk uitstellen van het vaccineren van zorgmedewerkers. Dat omdat er een flink tekort is aan vaccins van AstraZeneca. Dit vaccin was aanvankelijk ook bedoeld voor zorgmedewerkers. “We kunnen niet langer meer wachten", benadrukt NU '91-voorzitter Stella Salden.

09.22 - Nederland koopt nog acht miljoen doses van Moderna-vaccin

Nederland koopt nog acht miljoen doses van het coronavaccin van Moderna. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie sloeg het aanbod van Moderna voor een extra levering eerder af, omdat het pas aan het einde van het jaar geleverd zou kunnen worden. "Inmiddels heeft Moderna haar aanbod verbeterd. In dit nieuwe aanbod wordt een deel van de vaccins geleverd in het derde kwartaal", schrijft De Jonge.

08.59 - Praktijken alternatieve behandelaars blijven dicht

Praktijken van alternatieve behandelaars zoals chiropractors en osteopaten krijgen geen uitzondering op het verbod om open te gaan tijdens de lockdown, staat in een brief van minister voor Medische Zorg Tamara van Ark aan de Tweede Kamer. Brancheorganisaties van alternatieve behandelaars vinden dit onverantwoord omdat patiënten nu niet geholpen kunnen worden. De minister vindt dat deze patiënten moeten worden ondergebracht bij zorgverleners die wel zijn uitgezonderd op het verbod op contactberoepen.

08.53 - Kabinet: salarisverhoging zorg is aan volgende regering

Het kabinet vindt het aan een volgende regering om werk te maken van een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners. Zelf daar voorstellen voor doen "acht het kabinet niet verenigbaar met de demissionaire status van het kabinet", schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. De oppositie roept al maanden op tot een betere waardering voor werknemers in de zorg.

08.41 - GSK en CureVac werken aan vaccin tegen meer varianten coronavirus

De farmaceuten GlaxoSmithKline (GSK) en CureVac gaan samenwerken aan een nieuw vaccin tegen het coronavirus. Ze mikken daarbij op één vaccin dat tegen meerdere opkomende varianten van het longvirus beschermt. De twee bedrijven investeren zo'n 150 miljoen euro in het project. Nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de Britse en Zuid-Afrikaanse mutaties, dreigen zich veel sneller te verspreiden.

08.03 - Ruim 6,3 miljoen mensen keken naar persconferentie Mark Rutte

Ruim 6,3 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte. Dat is een stuk meer dan bij de vorige persconferenties, toen er ruim drie miljoen en 5,5 miljoen mensen keken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. Bijna 4,28 miljoen mensen zagen de persconferentie om zeven uur 's avonds bij de NPO. Daarnaast keken 1,54 miljoen mensen naar RTL Nieuws en 482.000 mensen via SBS6.

7.58 - Zeventig procent minder mensen op straat door avondklok

De drukte op de wegen is tijdens de uren dat de avondklok geldt met 70 procent afgenomen. In het openbaar vervoer is het ruim drie keer zo rustig. In de steden is het volgens een onderzoek 'slechts' de helft minder druk sinds de invoering van de avondklok. Overigens is het 's avonds vlak voor het ingaan van de avondklok korte tijd iets drukker dan voorheen. Dat is waarschijnlijk het gevolg van extra verkeer van mensen die nog voor negen uur thuis willen zijn.

06.55 - Bergingsbedrijven hoeven minder in actie te komen

Bergingsbedrijven kwamen vorig jaar veel minder in actie als gevolg van de coronacrisis. In 2020 werden ze 18.370 keer opgeroepen om assistentie te verlenen bij een ongeval op de snelweg of op provinciale wegen. Dat was 32 procent minder dan in het jaar ervoor, toen nog 27.141 keer assistentie nodig was.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN). Vorig jaar werd er vanwege de coronacrisis veel thuisgewerkt en waren minder mensen op de weg.

06.47 - Minder mensen krijgen te horen dat ze kanker hebben door coronacrisis

Door de coronacrisis is bij minder mensen in onze provincie vorig jaar kanker vastgesteld. Dat stelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) woensdag. De daling komt volgens het IKNL door uitstel van artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de zorg vanwege de coronacrisis.

Lees hier meer over de Brabantse en Nederlandse cijfers.

06.22 Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland groeit verder

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is weer iets gegroeid ten opzichte van de vorige dag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM meldde woensdagochtend 9705 nieuwe gevallen. Het RKI meldde dinsdag nog 6114 nieuwe gevallen, een toename ten opzichte van de 5608 gevallen van maandag.

06.00 - ECV-directeur De Jong: voetbal is onderdeel van de oplossing

Als het aan directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV ligt, stromen de tribunes in de voetbalstadions binnenkort vol met mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. "We hebben aan het begin van dit seizoen in meer dan honderd wedstrijden aangetoond dat het voetbal op een heel goede manier kan omgaan met de maatregelen. Er waren geen aanwijsbare besmettingen. We willen door naar de volgende fase", zegt De Jong.

Voetbaldirecteur wil snel gevaccineerde supporters op de tribune (archieffoto: ANP / Roy Lazet) vergroot

"Je moet dan een keer die 1,5 meter-grens doorbreken. Dat geldt voor de hele maatschappij." De Jong, directeur van de organisatie waarin de achttien clubs uit de Eredivisie zitten, ziet daarin een voortrekkersrol voor de voetballerij.

04.50 - Tot veertig procent leerlingen dreigt te zakken voor eindexamen

De coronacrisis leidt tot flinke leerachterstanden in het voortgezet onderwijs. Sommige scholen verwachten dat 30 tot 40 procent van de leerlingen daardoor het eindexamen niet zal halen. In 2019 was het landelijk gemiddelde nog 8 procent. Of de examens onder de huidige omstandigheden kunnen doorgaan, is onzeker.

Onder schoolbesturen gaan stemmen op om het schooljaar te verlengen of de slagingsdrempel te verlagen. De nood om een oplossing te bedenken is hoog, zo blijkt uit een rondgang van het FD. Al in mei starten bijna 200.000 leerlingen met de examens.

02.10 - Half miljoen Nederlanders met voucher willen geld terug

Een half miljoen Nederlandse toeristen met een coronavoucher uit 2020 willen hun geld terug. De huidige onzekerheden maken omboeken voor hen onaantrekkelijk of ze hebben het geld nu nodig. Dat blijkt uit een inventarisatie van garantiefonds SGR, waarover De Telegraaf bericht. De gemiddelde waarde van de vouchers is ongeveer 800 euro.

01.00 Caribische eilanden kunnen medio februari starten met prikken

Het Caribische deel van het Koninkrijk kan waarschijnlijk gewoon rond 15 februari, zoals gepland, beginnen met inenten tegen het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het RIVM bereidt de eerste verzendingen voor van het Moderna-vaccin voor Saba en Sint Eustatius. Bonaire en de CAS-eilanden (Curacao, Aruba en Sint Maarten) krijgen in deze eerste fase vaccins van BioNTech/Pfizer.

00.00 - Gedwongen isolatie coronapatiënt mogelijk in Gronings ziekenhuis

Mensen die het coronavirus onder de leden hebben maar niet vrijwillig in isolatie gaan, kunnen hier mogelijk toe worden gedwongen. Zij worden dan naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gestuurd. De coronapatiënt zou op last van de voorzitter van veiligheidsregio waar hij of zij woont gedwongen kunnen worden in isolatie te gaan. Dat staat in een besluit van coronaminister Hugo de Jonge in de staatscourant, waarover De Telegraaf bericht.

00.00 Kuipers: heel verstandig om avondklok te verlengen

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is voorstander van het verlengen van de avondklok na 10 februari. Volgens hem is dat 'heel verstandig' vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen met de Britse variant.

"Het is een heel complexe situatie", legt Kuipers uit in het programma Op1. "Mensen zien dat ook: besmettingen gaan naar beneden, het aantal patiÙnten met COVID in de ziekenhuizen neemt heel langzaam iets af. Maar tegelijkertijd zien we dat de Britse variant heel snel de overhand neemt."

00.00 - De Jonge: toegang en zoekmogelijkheden GGD-systeem wordt beperkt

De toegang tot het informatiesysteem waar de GGD'en mee werken, wordt 'deze week nog' beperkt. Dat meldt coronaminister Hugo de Jonge in een brief over de datadiefstal uit de systemen van de GGD'en. Het gaat om het systeem HPZone, dat gebruikt wordt voor bron- en contactonderzoek.

De GGD'en hadden al aangekondigd zo snel mogelijk af te willen van het systeem, maar dat gaat zo snel niet. Intussen zal slechts 'een selecte groep specialisten' nog gebruik maken van het elektronische dossier, meldt De Jonge. Het gaat dan om bepaalde artsen en verpleegkundigen die zich richten op het bestrijden van infectieziekten.

De Tweede Kamer buigt zich woensdag over de privacyproblemen bij de GGD.

