Sneeuwnieuws: eerste schaatsers op het ijs, cv-monteurs zijn de helden van vandaag

Wintersport voor de Sint Jan(foto:Alex van den Akker) vergroot

Brabant is wit en op veel plaatsen is het verraderlijk glad. In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 'sneeuwnieuws' in onze provincie.

23.00 - Dit liveblog is afgesloten.

22.11 - Waterschappen: 'Schaats niet in de uiterwaarden'

Doordat de waterstanden in het rivierengebied nog dalen, is vooral in de uiterwaarden het ijs nog niet betrouwbaar. Daarvoor waarschuwt de Unie van Waterschappen. Schaatsen wordt daar afgeraden. Op andere locaties is het van belang zelf eerst te controleren of na te vragen of schaatsen wel verantwoord kan.

Het waterpeil in de uiterwaarden beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Als daar ijs op komt te liggen, kan het aan de zijkanten afbreken. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.

22.06 - Bekijk hier hoe fotograaf Dave net op tijd wegspringt voor vallende sneeuwbrokken

Het waren een paar heel spannende seconden voor fotograaf Dave Hendriks uit Eindhoven. Hij kon dinsdag net op tijd wegspringen toen een grote brok sneeuw vanaf het dak van het Philips Stadion naar beneden viel.

“Ik werd gewaarschuwd door een journalist die in de buurt stond. Voordat ik het wist hoorde ik iets naar beneden vallen. Ik draaide me om en kon nog net op tijd opzij springen”, vertelt Dave. De nieuwsfotograaf droeg een bodycam. Die legde precies vast hoe Dave net op tijd kon weg springen voor de vallende sneeuw.

21.42 - Rooster aan een wooncomplex in Veghel bezwijkt door sneeuwgewicht

Een luifel aan een wooncomplex aan de Molenbeemden in Veghel is dinsdagavond door een grote hoeveelheid sneeuw bezweken en naar beneden gestort. Met behulp van een hoogwerker veegde de brandweer sneeuw van andere roosters af, zodat deze 'gewoon' blijven hangen.

Wachten op privacy instellingen...

21.12 - Kapotte combiketel bij 10 graden onder nul: cv-monteurs hebben handenvol werk

Dan vriest het 's nachts 10 graden en valt ook nog eens je combiketel uit. Het overkwam Arjan en Cynthia uit Eindhoven. De verwarming bleef ijskoud én er was geen warm water meer. Gelukkig stond cv-monteur Luc Verbeek dinsdagochtend op de stoep om het stel te hulp te schieten. Een echte held bij dit winterweer.

"We merkten ineens dat de ketel was afgeslagen en ook niet meer aanging", blikt Cynthia Tuitjer terug op de nacht. "Toen waren we in paniek." Slapen zat er niet meer in, want de ketel maakte ook nog eens een enorm kabaal. "Die wilde keihard werken, maar dat lukte niet", vult haar vriend Arjan van Helvoort aan.

20.44 - Bij 10 graden onder nul begint het bij de wedstrijdschaatsers weer te kriebelen

Nu het buiten steenkoud is, begint het bloed van de Brabantse marathonschaatsers steeds harder te stromen. Want er komt natuurijs aan. Of er ook wedstrijden komen, is een ander verhaal. Het coronavirus ligt immers nog steeds op de loer. Toch houden de schaatsers serieus rekening met marathons en een eventuele bubbel is voor niemand een probleem.

“Mijn vrouw zet me met plezier een tijdje op straat als er natuurijs ligt”, zegt Crispijn Ariëns uit Boxtel lachend. Daarmee doelt hij op een eventueel noodzakelijke bubbel, die voor de familie Ariëns geen probleem is. "Iedereen heeft dat ervoor over."

20.24 - Een winterse zonsondergang, vastgelegd en ingestuurd door Ben Saanen uit Budel

Een prachtige, winterse zonsondergang in Zuidoost-Brabant (foto: Ben Saanen uit Budel) vergroot

20.14 - Dit bakbeest maakt de ergste wegen schoon: 'De Lavastorm kan alles aan'

Hij kost 350.000 euro, is uniek in de wereld, slurpt een mix van 15.000 liter water en zout naar binnen en is de grootste nachtmerrie van ijsplaten op de weg. Zijn naam? De Lavastorm. "Hij kan echt al het ijs aan!"

Het klinkt bijna als de nieuwste superheld uit de stal van Marvel of DC Comics. En in zekere zin is dat ook zo, al is deze Superman eerder een uit de kluiten gewassen vrachtwagen die onder hoge druk een warme zoutoplossing op de wegen spuit. “Het is een heel bijzondere machine. Hij is speciaal voor ons gemaakt en mijn hart klopt hier sneller van. Het is prachtig om te zien”, zegt Rini Donker, adviseur gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat.

19.44 - Gaten in de weg door winters weer, spoedreparaties volgen elkaar in rap tempo op

Het verkeer op de snelwegen A27 en A58 kreeg het dinsdagavond voor de kiezen. Door het winterweer waren op diverse plekken gaten in het asfalt ontstaan, waardoor spoedreparaties nodig waren. Asfaltschades door de vorst zijn de oorzaak van de meeste fileproblemen op dinsdagavond, zegt de ANWB. Robert Vriezen van die organisatie legt in dit verhaal uit hoe die gaten ontstaan.

18.25 - Tot half negen 's avonds geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda

Wachten op privacy instellingen...

17.15 - Marktkooplui hebben het stervenskoud: ‘De ijsberen kunnen elk moment voorbijkomen’

Vier thermoshirts, een thermobroek, trui, overbroek, handschoenen, jas en een muts. Visboer Gino Orsini (60) uit Nuenen heeft zich goed voorbereid op de Siberische temperaturen. “De ijsberen kunnen elk moment voorbijkomen”, lacht de visboer. Samen met collega’s staat hij dinsdag op de weekmarkt op het 18 Septemberplein in Eindhoven.

De temperatuur? Een graad of vijf onder nul. Het gedeelte van Orsini's gezicht dat onder zijn muts uitkomt, kleurt enigszins rood. “Het is héél koud. Het moet niet kouder worden”, zegt de verkleumde visboer. Was hij niet liever thuisgebleven? “Wij zijn altijd open. Veel marktkooplui zijn thuisgebleven. Ik snap dat wel. Maar wij zijn er blij mee.”

17.05 - Waalwijk: geen afvalinzameling tot zondag 14 februari

De gemeente Waalwijk haalt deze week geen afval meer op. De Waalwijkse wegen zijn te glad door sneeuw en ijs. De weersvoorspellingen geven de hele week nog strenge vorst aan. Het is daarom niet mogelijk om met huisvuilwagens elke straat te bereiken. Daarnaast zijn de medewerkers van de buitendienst hard nodig in de gladheidsbestrijding. Dat betekent dat we tot en met zondag 14 februari geen papier, PMD-, GFT- en restafval ophalen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. We legen de grijze restafvalcontainers tijdens inhaaldagen.

17.00 - ANWB: nog meer pechgevallen dan maandag

De wegenwachten van de ANWB hebben het dinsdag nog drukker met het helpen van door pech getroffen weggebruikers dan maandag, toen door het winterweer ook al sprake was van topdrukte. Een ANWB-woordvoerder zei dat de teller rond 16.00 uur op ruim 5000 pechmeldingen stond.

"We stevenen voor deze dinsdag af op ongeveer 7500 pechmeldingen", aldus de woordvoerder. Maandag kwamen rond de 6600 pechmeldingen binnen en dat was al ongeveer het dubbele van het aantal pechgevallen dat de ANWB normaal gesproken op een dag te verwerken krijgt. Het gaat vooral om vastgevroren portieren en handremmen of problemen met accu's.

16.30 - Eindhoven gaat weer restafval inzamelen

Vanaf woensdag gaat Cure Afvalbeheer de huis-aan-huis afvalinzameling weer rustig opstarten in zowel Eindhoven, Geldrop-Mierlo als Valkenswaard. Het gaat hierbij vooralsnog alleen om restafval. Er wordt dus geen GFT, PBD/plastic of oud papier/karton aan huis ingezameld. De ondergrondse containers voor restafval worden beperkt geleegd.

Vanaf woensdag worden de grijze containers (restafval) weer huis-aan-huis opgehaald volgens het reguliere ophaalschema. De winterse weersomstandigheden maken het lastig voor de voertuigen om door gladde straten in woonwijken te manoeuvreren. Maar Cure zet alle wagens en medewerkers in om in ieder geval het restafval zoveel mogelijk op te halen. Inwoners van wie de grijze container woensdag wordt geleegd, kunnen hun grijze container dus aan de straat zetten.

16.00 - KNMI: sneeuwhoeveelheid Darcy niet erg zeldzaam

Sneeuwstorm Darcy zorgde er afgelopen weekend voor dat Nederland bedekt werd onder een flink pak sneeuw. Voor het eerst sinds 2012 werd code rood afgegeven vanwege sneeuwjacht, een combinatie van sneeuwval en een stevige oostenwind. Toch is de hoeveelheid sneeuw die is gevallen niet zo zeldzaam, stelt het KNMI. "Zelfs niet in ons huidige, warmere klimaat."

De hoeveelheid sneeuw die Darcy meebracht, kunnen we in het huidige klimaat gemiddeld eens in de vier jaar verwachten. Tot die voorspelling komt het weerinstituut na het bekijken van de neerslaghoeveelheid en de gemiddelde dikte van het sneeuwdek in het land.

15.15 - Wisselstoringen hindert treinverkeer

Storing duurt tot ca. 17.00 uur.

Wachten op privacy instellingen...

14.24 - Vaarverbod op Singels Breda om het ijs te laten groeien

De gemeente Breda stelt verbiedt het vanaf dinsdag om te varen op de Singels om het ijs de kans te geven. Er komen zo snel mogelijk borden langs het water. Ook de baggerwerkzaamheden van waterschap Brabantse Delta worden uitgesteld. Ze zouden deze week beginnen. Dat melden de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta.

13.29 - Wonderschone plaatjes in de Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es maakt de mooiste foto's tijdens zijn werk in de Biesbosch:

Wachten op privacy instellingen...

12.33 - Brandweer schuift sneeuw en ijs van het dak van winkelcentrum Eindhoven

De brandweer heeft dinsdagmorgen gevaarlijk overhangend sneeuw en ijs weggehaald bij buurtwinkelcentrum Blixembosch aan de Ouverture in Eindhoven. Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie waardoor de winkels een tijdje gesloten waren. De brandweer rukte uit om ongelukken te voorkomen.

LEES OOK: Brandweer haalt gevaarlijk overhangende sneeuw en ijs van dak van winkelcentrum Eindhoven

12.17 - Skiën in Tilburg tijdens de buitenschoolse opvang

Kinderen van Outdoor BSO Warande gaan altijd al wel veel naar buiten om te sporten, maar nu kunnen ze langlaufen in het Warandebos. "De kinderen zijn dolenthousiast en de meeste konden het na enig oefenen ook al echt goed", laat directeur Martijn Jacobs weten. De rest van de week gaan ze iedere dag langlaufen en sleeën.

vergroot

12.10 - Alle hens aan dek bij RKC Waalwijk om het veld sneeuwvrij te maken

De directie en het kantoorpersoneel helpt mee:

Wachten op privacy instellingen...

11.58 - Sneeuw en ijs boven het hoofd van winkelend publiek

Bij het buurtwinkelcentrum Blixembosch aan de Ouverture in Eindhoven hangt sneeuw en ijs over de rand van het dak. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie. De deuren van de winkels zijn met linten afgezet. De brandweer is uitgerukt om ongelukken te voorkomen.

11.51 - Strooiwagen komt vast te zitten bij spoorwegovergang Etten-Leur

Een strooiwagen van de gemeente Etten-Leur is dinsdagmorgen vast komen te zitten op een spoorwegovergang aan het Schoonhout. Daardoor werd aan beide zijden van de overweg het geduld van autobestuurders op de proef gesteld.

LEES OOK: Strooiwagen komt vast te zitten bij spoorwegovergang en zorgt voor verkeerschaos

11.35 - Definitief geen Elfstedentocht

De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden blijft erbij, er komt geen Elfstedentocht. "Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk", zegt voorzitter Wiebe Wieling. "Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt ieder redelijk weldenkend mens."

11.25 - Eerste schaatsers op het ijs

De eerste schaatsers gaan het Buntven op in Deurne. Doordat er veel sneeuw op het ijs ligt, gaat het schaatsen moeilijk. De schaatsers moeten eerst met een sneeuwschep in de weer:

Eerste schaatsers op het ijs (Foto: Harrie Grijseels). vergroot

11.20 - Voetbalstadions vol sneeuw

De voetbalstadions in Brabant liggen onder een laag sneeuw en dat zorgt voor mooie plaatjes:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

11.15 Het Markiezaat bevriest razendsnel

Een aantal zwanen houdt nog moedig stand, ziet boswachter Erik de Jonge. Maar deze laatste zwanen doen er goed aan ook een andere plek te zoeken:

Wachten op privacy instellingen...

11.07 - Vrachtwagen vast in de sneeuw

Een vrachtwagenchauffeur in Moerdijk kwam door de sneeuw in de problemen, schrijft een wijkagent op Twitter.

10.11 - De dieren in de Beekse Bergen genieten van de sneeuw

De verblijven van de dieren in de Beekse Bergen liggen vol sneeuw. De jachtluipaarden en tijgers lopen nu door een witte wereld:

Wachten op privacy instellingen...

10.02 - Prachtige zonsopkomst

De sneeuw zorgt voor een prachtige zonsopkomst in Zuidoost-Brabant:

De zon weerspiegelt op het ijs en de sneeuw (Foto: Ben Saanen). vergroot

09.45 - In de Piushaven in Tilburg is er een beginnetje van een mooie ijsvloer

Er moeten nog een paar dagen en nachten vorst overheen, maar dan kan je prima schaatsen in de Priushaven in Tilburg. Het eerste laagje is gevormd en die licht er prachtig bij:

Wachten op privacy instellingen...

09.19 - Burgemeester Buijs-Glaudemans van Oss begint haar eerste afspraak dinsdagochtend wandelend

Wobine Buijs-Glaudemans is de dag begonnen met een overleg tijdens het wandelen, met prachtig uitzicht:

Wachten op privacy instellingen...

09.15 - Op steeds meer plekken besluit de gemeente geen afval op te halen

Na Breda besluit ook de gemeente Sint Anthonis deze hele week het huis-aan-huis afval op te halen. Ook de gemeente Gemert-Bakel zamelt dinsdag geen afval in en de milieustraat is daar tot en met woensdag ook gesloten. In de gemeente Bernheze wordt geen gft afval opgehaald op dinsdag. En ook in de gemeente Oss zorgt de sneeuw voor problemen bij het ophalen van afval, daar wordt GFT en papier niet opgehaald, Restafval en PBD wel. In de gemeente Asten is de milieustraat tot woensdag dicht.

08.57 - Mooie plaatjes op de campus in Eindhoven

Op de campus in Eindhoven genieten studenten van de sneeuw. Een van hen heeft ski's ondergebonden:

Wachten op privacy instellingen...

08.47 - Je autodeur krijg je open met behulp van een busje talkpoeder

Als je autodeur niet open gaat, kan je met een föhn of kruik de deur open krijgen, schrijft de ANWB. Maar die föhn moet je niet op je raam richten. In deze video legt de ANWB uit waar je die talkpoederbus voor moet gebruiken:

Wachten op privacy instellingen...

08.35 - Grote ongelukken op de wegen in Brabant blijven uit

Waar maandag veel files stonden in de ochtendspits, is het dinsdag rustiger. Op een aantal plekken in de provincie zijn ongelukken gebeurd maar die veroorzaken geen file.

08.26 - De knotberken bij de Roosdonck Molen in Nuenen zoals Van Gogh ze zag

De knotbeuken die Van Gogh in 1884 schilderde, staan er nu zo bij als toen. Van Gogh tekende ze in maart van dat jaar als onderdeel van een reeks van zeven pentekeningen van Brabantse landschappen.

Wachten op privacy instellingen...

08.07 - Er wordt de hele week geen afval opgehaald in Breda

Deze hele week wordt er geen huis-aan-huis afval opgehaald in Breda, meldt de gemeente. Het gaat om de afvalcontainers, de ondergrondse containers worden wel geleegd.

07.25 - Arriva rijdt goeddeels normale dienstregeling

In de regio West-Brabant rijden de bussen van Arriva weer een normale dienstregeling, met een paar uitzonderingen. In Bergen op Zoom wordt pas om 8.00 uur gekeken of de dienstregeling kan worden opgestart. Ook een aantal andere lijnen starten pas later op, afhankelijk van de situatie op de weg.

In de regio Oost-Brabant wordt een normale dienstregeling gereden, met uitzondering van Tilburg, ook daar wordt vanaf 8.00 uur in de ochtend opgestart.

06.35 - Het was koud vannacht

Wachten op privacy instellingen...

06.30 - Pas op voor gladheid

Als je de weg op moet vandaag: pas dan op voor gladheid! In het hele land is code geel van kracht.

Wachten op privacy instellingen...

06.27 - NS rijdt alleen met Sprinters

De NS rijdt dinsdag met een aangepaste dienstregeling. Door de vrieskou kunnen er ijsafzettingen ontstaan aan de bovenleidingen. Daarom rijden er minder treinen. De treinen die rijden zijn voornamelijk Sprinters. Die stoppen ook op de kleinere stations, zodat er zoveel mogelijk reizigers naar hun plek van bestemming kunnen worden gebracht, meldt de NS. Waar het kan worden de treinen verlengd.

