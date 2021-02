Sneeuwnieuws: NS rijdt alleen met Sprinters, aantal gemeenten haalt geen afval op

Een trein in de sneeuw (archieffoto: Henk Voermans). vergroot

Brabant is wit en op veel plaatsen verraderlijk glad. In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 'sneeuwnieuws' in onze provincie.

09.19 - Burgemeester Buijs-Glaudemans van Oss begint haar eerste afspraak dinsdagochtend wandelend

Wobine Buijs-Glaudemans is de dag begonnen met een overleg tijdens het wandelen, met prachtig uitzicht:

09.15 - Op steeds meer plekken besluit de gemeente geen afval op te halen

Na Breda besluit ook de gemeente Sint Antonius deze hele week het huis-aan-huis afval op te halen. Ook de gemeente Gemert-Bakel zamelt dinsdag geen afval in en de milieustraat is daar tot en met woensdag ook gesloten. In de gemeente Bernheze wordt geen gft afval opgehaald op dinsdag. En ook in de gemeente Oss zorgt de sneeuw voor problemen bij het ophalen van afval, daar wordt GFT en papier niet opgehaald, Restafval en PBD wel. In de gemeente Asten is de milieustraat tot woensdag dicht.

08.57 - Mooie plaatjes op de campus in Eindhoven

Op de campus in Eindhoven genieten studenten van de sneeuw. Een van hen heeft ski's ondergebonden:

08.47 - Je autodeur krijg je open met behulp van een busje talkpoeder

Als je autodeur niet open gaat, kan je met een föhn of kruik de deur open krijgen, schrijft de ANWB. Maar die föhn moet je niet op je raam richten. In deze video legt de ANWB uit waar je die talkpoederbus voor moet gebruiken:

08.35 - Grote ongelukken op de wegen in Brabant blijven uit

Waar maandag veel files stonden in de ochtendspits, is het dinsdag rustiger. Op een aantal plekken in de provincie zijn ongelukken gebeurd maar die veroorzaken geen file.

08.26 - De knotberken bij de Roosdonck Molen in Nuenen zoals Van Gogh ze zag

De knotbeuken die Van Gogh in 1884 schilderde, staan er nu zo bij als toen. Van Gogh tekende ze in maart van dat jaar als onderdeel van een reeks van zeven pentekeningen van Brabantse landschappen.

08.07 - Er wordt de hele week geen afval opgehaald in Breda

Deze hele week wordt er geen huis-aan-huis afval opgehaald in Breda, meldt de gemeente. Het gaat om de afvalcontainers, de ondergrondse containers worden wel geleegd.

07.25 - Arriva rijdt goeddeels normale dienstregeling

In de regio West-Brabant rijden de bussen van Arriva weer een normale dienstregeling, met een paar uitzonderingen. In Bergen op Zoom wordt pas om 8.00 uur gekeken of de dienstregeling kan worden opgestart. Ook een aantal andere lijnen starten pas later op, afhankelijk van de situatie op de weg.

In de regio Oost-Brabant wordt een normale dienstregeling gereden, met uitzondering van Tilburg, ook daar wordt vanaf 8.00 uur in de ochtend opgestart.

06.35 - Het was koud vannacht

06.30 - Pas op voor gladheid

Als je de weg op moet vandaag: pas dan op voor gladheid! In het hele land is code geel van kracht.

06.27 - NS rijdt alleen met Sprinters

De NS rijdt dinsdag met een aangepaste dienstregeling. Door de vrieskou kunnen er ijsafzettingen ontstaan aan de bovenleidingen. Daarom rijden er minder treinen. De treinen die rijden zijn voornamelijk Sprinters. Die stoppen ook op de kleinere stations, zodat er zoveel mogelijk reizigers naar hun plek van bestemming kunnen worden gebracht, meldt de NS. Waar het kan worden de treinen verlengd.

