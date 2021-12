112-nieuws: uitslaande brand in Roosendaal • woningoverval in Someren

Het bedrijfspand in Roosendaal lijkt reddeloos verloren (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties).

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

06.30 Bedrijf in Roosendaal in lichterlaaie Rond halfzeven dinsdagmorgen is in een bedrijf aan de Rechtzaad in Roosendaal een grote, uitslaande brand uitgebroken. De oorzaak is onbekend. Vanuit diverse plaatsen zijn brandweerwagens naar industrieterrein Borchwerf gereden, waar het pand staat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. LEES OOK: Grote, uitslaande brand in pand van Picnic in Roosendaal

00.30 Huis overvallen, daders gevlogen Een ouder stel schrok maandagnacht wakker toen inbrekers zich in hun huis in Someren meldden. Het is niet bekend of de daders iets hebben gestolen en om hoeveel mensen het ging. De slachtoffers, die aan de Bosselerstraat wonen, raakten niet gewond. LEES OOK: Ouder stel overvallen in huis in Someren, nog niemand aangehouden