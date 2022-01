112-nieuws: automobilist rijdt tegen drie bomen • reeën op de snelweg

19.39

Een automobilist is vrijdagavond rond kwart voor zeven gewond geraakt, nadat hij op de Salesdreef in Breda tegen drie bomen was gebotst. Hij kwam honderdtachtig graden gedraaid aan de andere kant van de weg tot stilstand.

De man raakte gewond en werd in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij naar het ziekenhuis moest. De auto is weggetakeld.