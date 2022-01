112-nieuws: scooterrijders onderuit in Cuijk • reeën op de snelweg

07.35

Een oplettende burger zag donderdagavond dat er spullen werden gedumpt in Knegsel en raadpleegde de politie. Het ging om spullen die gebruikt worden in een hennepkwekerij. Later die avond konden ze de bestuurder van de betrokken bus aanhouden op de Zilverbaan in Veldhoven. De bus is in beslaggenomen. Ook daar lagen nog spullen in die gebruikt worden bij een hennepkwekerij.