112-nieuws: trailer met goederen Kruidvat uitgebrand, illegale b&b ontdekt

05.30

Een oplegger geladen met goederen van drogist het Kruidvat is rond 4 uur verwoest door brand op de Nieuwe Atelierstraat in Tilburg. De chauffeuse van de vrachtwagen kreeg tijdens het rijden een melding op haar dashboard dat er een probleem was met de remmen.

Ze zette haar truck met oplegger aan de kant om te kijken wat er aan de hand was. Toen ontdekte ze dat de trailer aan de achterkant al in brand stond. De vrouw koppelde snel haar truck af van de trailer en waarschuwde de brandweer. De brandweer zette een tankautospuit en een schuimbluswagen in om het vuur te blussen.