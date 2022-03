112-nieuws: auto ramt paal en belandt op z'n kant • bosbrand in Oss

13.25

Vijf mannen in leeftijd variërend van 18 tot en met 23 jaar zijn zondag iets na middernacht aangehouden nadat ze zich verdacht ophielden op industrieterrein Vossenberg in Tilburg en later op industrieterrein Zanddonk in Waalwijk. De vijf werden gespot op beelden van bewakingscamara's. Een toezichthouder gaf aan de hand van die beelden het kenteken van de auto van de mannen door aan de politie.

Agenten zagen de bewuste auto vervolgens op de snelweg A59 in de richting van Hooipolder rijden. Een van de inzittenden gooide op dat moment een betonschaar uit de auto. Bij Waspik gaven de agenten de bestuurder een stopteken, waaraan hij voldeed. In de auto zaten vijf mannen. In de auto vond de politie onder meer een tas met schroevendraaiers en spanbanden.

De vijf zijn aangehouden voor het bij zich hebben van inbrekersgereedschap. Eén van de mannen komt uit Nederweert, één uit Eindhoven. Van de andere drie is de woonplaats niet bekend. Inmiddels is duidelijk dat op het industrieterrein in Tilburg bij een bedrijfspand het slot van een hekwerk is doorgeknipt, ook zijn op het terrein meerdere zeilen van vrachtauto’s open gesneden. Onderzoek moet uitwijzen of de vijf hier iets mee te maken hebben.