112-nieuws: Illegale straatrace • auto belandt in het water Rosmalen

23.00

Een auto is zondagavond rond tien uur in het water terechtgekomen aan de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. De bestuurder wist op tijd uit zijn auto te komen. Hij had lichte verwondingen, maar is voor controle wel meegenomen naar het ziekenhuis. Vermoedelijk reed de bestuurder te hard en was hij de controle over zijn auto verloren. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.