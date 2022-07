Hitteblog: Tropenrooster voor herder • treinverkeer heeft last van de hitte

18.50

Het was nog nooit zo warm op 19 juli als vandaag. Het werd 38.8 graden in Woensdrecht, 38.3 graden in Eindhoven, 38.1 graden in Gilze-Rijen en 37.8 graden in Volkel. Op alle vier de meetpunten werd het dagrecord verbroken, aldus Weerplaza. Het was echter niet de warmste Brabantse dag ooit.

Dat record werd neergezet op 25 juli 2019. Toen werd 40,7 graden gemeten in Gilze-Rijen, de hoogste temperatuur ooit in Brabant en zelfs in Nederland gemeten.

Het oude dagrecord in Brabant stond op naam van Gilze-Rijen, dat was in 2006. Het was toen op 19 juli 36.8 graden, vertelt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza.