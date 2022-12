Van sushirobot Bella tot politierobothond, deze bots zijn bijna onmisbaar

Ze zijn over een aantal jaar waarschijnlijk amper weg te denken uit ons leven: robots. De kans is groot dat je er nu al eens bewust of onbewust mee te maken hebt gehad. De geprogrammeerde machines worden steeds populairder. Een aantal bijzondere varianten op een rij.

Dat robots een steeds grotere rol gaan spelen, zal voor niemand een verrassing zijn. De bot duikt op steeds meer plekken in onze provincie op. Veel van die 'levende' wezens krijgen zelfs een naam zoals robot Tonnie die volop meewerkt in GGZ-instelling Huize Padua. Maar er zijn meer robots overal aan het werk. Hugo de robot

Hugo is de nieuwe collega van gynaecologen, urologen en chirurgen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Het is geen gewone beroepsgenoot maar een operatierobot. Hij, of eigenlijk het, helpt de artsen bij operaties. Hugo heeft vier armen die los van elkaar kunnen bewegen. Aan de armen kan een camera of gereedschap voor een operatie worden gekoppeld. De arts die opereert, bestuurt de robotarmen. Robothond

Zelfs de politie maakt gebruikt van robots. Niet op twee benen, maar op vier poten. Deze viervoeter is erg trouw. En goed om te weten voor criminelen: deze hond bijt niet. De robothond wordt gebruikt om onderzoek te doen in bijvoorbeeld drugslabs, zoals anderhalf jaar geleden in Wernhout. De robot is uitgerust met een lamp en een camera.

'Neem je medicijnen'

Ooit een plant zien praten? In Breda hebben ze er een en ze heet Tessa. De robotplant laat weten dat het tijd is om je medicijnen in te nemen. Superhandig natuurlijk als je het allemaal zelf niet meer kunt onthouden. De plant moet ervoor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Bella brengt sushi

In een sushibar in Bladel helpt een robot mee in de bediening. Bella, zoals de robot heet, brengt zelfstandig het eten naar de tafels. Ze heeft ook (geprogrammeerde) emoties. Als iemand tegen haar aanstoot wordt ze boos en als iemand haar kietelt, reageert ze ook. Met de robot kan het personeelstekort enigszins worden opgevangen.

