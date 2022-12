Van opblaaskerstman tot trekzak: dit waren de meest sneue diefstallen

Op kerstavond rukte een brutale dief de collectebus van orgelman Thijs op brute wijze van zijn instrument en maandagnacht werd ook bij de kerststal in Chaam het geldpotje meegenomen door inbrekers. Het zijn trieste gevallen, maar zeker geen uitzonderingen. Een greep uit de meest sneue diefstallen in onze provincie.

Sven de Laet Geschreven door

Zip trad zaterdagmiddag ondanks de diefstal gewoon op in Katwijk (foto: Ilse Schoenmakers).

Geluidspullen van popkoor

Even leek er een streep te kunnen door alle kerstoptredens van popkoor Zip uit Landhorst. En dat allemaal door een inbraak in het dorpshuis. Luidsprekers, kabels, een mengpaneel... Alles wat de zanggroep nodig heeft voor een fijne show werd meegenomen. Uitgerekend in de drukste periode van het jaar. De apparatuur van de vriend van voorzitter Helmie bood een tijdelijke oplossing, al moest het stel daardoor wel een tripje naar België afzeggen. "Balen, maar ik vind niet dat je al die honderden mensen kunt teleurstellen omdat je zelf een weekendje weg wil." Overigens was er ook een lichtpuntje: een inzamelingsactie leverde al gauw meer dan 4000 euro op.

Kerstversiering in Den Bosch (foto: Dtv Nieuws).

Kerstversieringen uit tuinen

De bewoners van stadsdelen Maaspoort en Hintham in Den Bosch konden er met hun hoofd niet bij. Uit meerdere tuinen werden kerstversieringen meegenomen. Bijvoorbeeld de lichtgevende kerstman in de tuin van Amanda Köhler. "Het slaat nergens op. Het is hartstikke goedkoop, niets bijzonders." En ook bij buurtbewoner Johan ging het om spullen van weinig financiële waarde. "Een hertje en twee lantaarns. Maar het leverde altijd leuke reacties op van voorbijgangers." De gedupeerden deden trouwens geen aangifte bij de politie. "Het gaat qua geld om bijna niks", legde Amanda uit. Daar doet de politie niets mee." En ook Johan had er weinig trek in om er een zaak van te maken. "Dan voel je jezelf wel een beetje zielig."

René van Blaricum bij een van zijn bijenkasten (foto: Imke van de Laar).

Bijenkasten

Imker René van Blaricum stond begin november verbijsterd te kijken, toen hij bij zijn moestuin kwam: drie van zijn bijenkasten waren gestolen. Inclusief de bijenvolkjes, die in de kasten leven. "Ik stond net als in een tekenfilm aan de grond genageld van ongeloof. In de 46 jaar dat ik dit doe, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt." Niet zo vreemd, want zo'n kast neem je als leek niet zomaar mee. De 71-jarige imker wist dan ook zeker dat het om kenners ging. "Ze hadden zelf materiaal meegenomen om de kasten af te sluiten, want mijn eigen spullen lagen er nog." De diefstal zorgde bij René vooral voor een hoop verdriet. "De bijenvolkjes waar zoveel zorg in zat en waar ik trots op was, zijn ineens weg."

De drie schapen werden vervoerd in de kofferbak van de auto (foto: koninklijke marechaussee).

Schapen

We blijven even bij de dieren. Afgelopen zomer hield de Koninklijke Marechaussee namelijk drie Roemenen aan voor de diefstal van... drie schapen. Die hadden ze meegenomen bij een schapenhouder uit Oss. De wollige buit werd ontdekt bij een controle bij het Gelderse grensdorp Beek-Ubbergen. De kans is groot dat de dieren van een vroegtijdige dood werden gered, want de schaapjes waren hoogstwaarschijnlijk linea recta op weg naar een slachterij. Schapen worden vaker gestolen voor hun vlees.

