112-nieuws: auto's botsen hard • overleden hond bij sluis gevonden

10.41

In een huis aan de Voorbrugstraat in Moergestel is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een slaapkamer op de eerste verdieping. De vlammen sloegen uit het dak en het huis is flink beschadigd geraakt.

Een van de bewoners is naar het ziekenhuis gebracht. Drie andere bewoners hadden rook ingeademd en zijn in de ambulance nagekeken. Bij de brand is een hond overleden. Een pony, die in de achtertuin stond, is op tijd gered en bleef ongedeerd.