'Prins van de Brabantse onderwereld' moet elf jaar de cel in

Harry P., de 'prins van de Brabantse onderwereld', gaat voor elf jaar de cel in. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De 33-jarige man uit Bergeijk wordt gezien als de onbetwiste leider van een internationale harddrugsbende.

Tegen P. was dertien jaar geëist. Dertien andere leden van zijn criminele organisatie kregen bij elkaar opgeteld 79 jaar celstraf. Eén van hen wordt gezien als de rechterhand van P. Deze man van 30 uit Bergeijk werd tien jaar cel opgelegd. De bende was actief in Nederland, België en Duitsland.

Het is de derde keer in korte tijd dat een Brabantse drugsbendeleider zwaar wordt gestraft.

Woonwagenkamp Bergeijk

De meeste mannen die deze donderdag zijn veroordeeld, werden in november 2021 gearresteerd. Dit gebeurde tijdens een grote actiedag, waarbij meer dan 250 agenten werden ingezet. Hoofdverdachte Harry P. werd opgepakt op een woonwagenkamp in Bergeijk. Ook in Eindhoven waren invallen. Het onderzoek naar de handel en wandel van deze bende begon in 2020.

Behalve de twee mannen uit Bergeijk werden onder anderen mannen uit Valkenswaard (30 jaar) en Eindhoven (27) als 'grote jongens' gezien. Zij kregen beiden 7,5 jaar cel. Een man uit het Limburgse Sittard moet voor zijn aandeel bekopen met 9 jaar cel. Een 20-jarige neef van de bendeleider kreeg 6 jaar aan zijn broek. De laagste straffen (drie jaar) waren voor een man van 23 uit Waalre en een 30-jarige inwoner van Boxtel).

De rechtbank heeft alle betrokkenen hard afgestraft, zo wordt duidelijk uit de uitspraak, omdat het beramen en plegen van criminele activiteiten als een normale gang van zaken werd beschouwd. Ook hielden ze totaal geen rekening met de risico's die hun illegale praktijken voor de omgeving hadden.

Schoonzoon van P. zit ook lang vast

Het is de derde keer in korte tijd dat de rechtbank in Den Bosch een Brabander zwaar straft voor een groot aandeel in drugspraktijken. In mei werd de schoonvader van P., Peter S. uit Eersel, veroordeeld tot tien jaar voor georganiseerde drugshandel en drugsproductie. Deze Peerke wordt beschouwd als de koning van de Brabantse onderwereld.

En eind vorige maand werd drugsbaron Kees F. een forse straf opgelegd. De Tilburger gaat voor zeven jaar achter slot en grendel. Volgens de rechtbank maakte hij zich schuldig aan grootschalige drugsproductie, drugshandel, de handel in grondstoffen, witwassen en het leiden van een professionele criminele organisatie.