112-nieuws: fietser zwaargewond na botsing • gaslek in Rijkevoort

09.21

De tiener die vanochtend gewond raakte bij een aanrijding op het kruispunt van de Sint Oedenrodeseweg met de Hurkseweg in Best is met een traumaheli naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hij raakte bij de aanrijding zwaargewond aan zijn hoofd en been. De aanrijding vond plaats op een oversteekplaats. De auto waarmee de jongen werd aangereden werd bestuurd door een hoogzwangere vrouw. Ook zij is nagekeken door ambulancepersoneel.

