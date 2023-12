Marnix was zo depressief dat hij niet meer wilde leven, maar het kwam goed

"Dit klinkt heel hard, maar mijn moeder heeft altijd gezegd: 'Hij wordt nooit ouder dan 24." Zelf had de 32-jarige Marnix uit Klundert ook dat gevoel. Vanaf zijn twaalfde worstelde hij met depressie. Op begrip van zijn omgeving kon hij op zo'n jonge leeftijd niet rekenen. Marnix kwam daarom steeds minder buiten, terwijl zijn gedachten steeds donkerder werden. "Op een gegeven moment dacht ik: Wat doe ik hier nog?", vertelt hij in de podcast 'Op de man af'.

In groep acht begon Marnix zich steeds slechter te voelen. Hij was vaak grieperig, had veel hoofdpijn en buikpijn en hij durfde steeds minder. "Als ik naar de kapper moest, stond ik al te kokhalzen in de wasbak. Als ik drie keer in de week naar school kon, was het veel", vertelt hij journalisten Eva de Schipper en Evie Hendriks in de podcast 'Op de man af'.

Marnix liep door zijn jonge leeftijd tientallen psychologen af, voordat er een oorzaak werd gevonden. "Eerst dachten ze dat ik bang was om naar de middelbare school te gaan. Later zei een psycholoog dat het een kleine winterdepressie was."