112-nieuws: drugsgebruiker raakt auto kwijt • 'waterprobleem' deel Tilburg

13.45

De brandweer rukte rond halfeen vanmiddag uit naar CycleTrend aan de Duivendijk in Nuenen. Daar kwam dikke rook uit deze fietsenwinkel. De brandweer kwam er al snel achter dat de reukloze rook niet werd veroorzaakt door brand, maar door een alarmsysteem. Dit systeem spuit bij een inbraak rook de winkel in waardoor binnen enkele tellen het zicht en oriëntatie van de inbreker(s) weg is. Waarom het alarm afging is niet bekend. De eigenaar was op dat moment even weg en had de winkel op slot gedraaid.