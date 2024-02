Deze dieren werden allemaal gedumpt door hun baasjes

Dinsdag werden in Oss twee hamsters gevonden in een ondergrondse afvalcontainer. De gedumpte knaagdiertjes zijn niet de enige die zo door hun baasje worden afgedankt. Katten in een dicht getapete doos, levende kippen in de milieustraat of schildpadden in een boodschappentas, het zijn voorbeelden te over dat de mens niet altijd goed voor z'n metgezel op pootjes zorgt. Dit zijn een paar van de opvallendste dierendumpingen die we de laatste jaren in Brabant hebben gezien.

Gedumpte biggetjes

Het zijn vaak dozen of zakken, waarin de beestjes worden gedumpt. Denk maar aan deze dumping in Eindhoven, waarbij twee dozen met varkentjes verpakt en achtergelaten werden. De krulstaartjes konden gelukkig worden opgevangen in een pleeggezin.

De gedumpte biggetjes (foto: Hobbyvarkenvereniging)

Onderkoelde schildpadjes

Deze zielige schildpadden werden in een shopper met stro gedumpt in Boxmeer. De beestjes waren onderkoeld, wat hartstikke gevaarlijk is voor een landschildpad. Eigenlijk zijn die helemaal niet gemaakt voor het Nederlandse klimaat. Het valt de dierenambulance op dat er opvallend vaak landschildpadden worden gedumpt in de natuur. “En dat is nergens voor nodig. Als je er vanaf wil dan kan je de dieren gewoon afstaan", zegt de dierenambulance daarover.

Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost/Facebook.

Katjes in een dichtgetapete doos

Gevonden worden door een pizzabezorger, in een dichtgetapete doos. Dat bleek het lot van deze arme dieren in Den Bosch. Ogenschijnlijk bleven de katjes gezond en liep de dumping voor hen met een sisser af, maar schrikbarend is het wel.

De katjes toen ze uit de doos werden bevrijd (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost).

Hondje Boris

Gelukkig bestaan er ook nog goede mensen. Dit hondje, Boris, werd in een container in Den Bosch gedumpt door zijn vorige baasje. De vuilnisman die hem vond, sloot Boris in zijn hart. Hij is nu zijn baasje. En ze leefden nog lang en gelukkig.

Boris voor en na zijn metamorfose (Foto: Dierentehuis Den Bosch).

Kippen in het bos

"Een harteloze knurft", zo noemde de boswachter de eigenaar van deze gedumpte kippen. Het baasje van de dieren dumpte zijn dertig kippen namelijk in een bos in Bergen op Zoom en dacht er zo vanaf te zijn. Kippen én kuikentjes.

Foto: Erik de Jonge.

Katjes over het hek

Drie kleine katertjes in een rugzak, over het hek van een dierenasiel in Eindhoven gesmeten. Ze waren pas ongeveer drie weken oud, maar waarschijnlijk niet gewenst. “Begin november was het ook al raak. Toen vonden we op zaterdagochtend een weekendtas met drie kittens op het terrein. Toen zat er zelfs een briefje bij. Met een boodschap: ‘Help ik kan niet voor deze katten zorgen’", vertelt Saskia Thijssen van dierenasiel Doornakker.

Drie kleine katertjes zaten in een rugzak (foto: Dierenasiel De Doornakker).

Cavia's met flesjes

Huisdieren nemen, is verantwoordelijkheid nemen. Alleen kunnen sommige mensen daar gewoonweg niet mee omgaan. In Oss werden deze cavia's gedumpt in een doos, met twee flesjes water erbij. Het asiel vermoedt dat het vaak iets met schaamte te maken heeft. Dat de eigenaren niet toe durven geven dat ze eigenlijk geen zorg kunnen dragen voor de beestjes. De vier mannetjes en vier vrouwtjes bleken gelukkig uiteindelijk nog goed gezond te zijn.