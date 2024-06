112-nieuws: brandje in garagebox • geen trein tussen Lage Zwaluwe en Breda

15.45

Op een zolder van een huis aan het Titanpad in Eindhoven is vanmiddag een wasdroger in brand gevlogen. De zolder vulde zich al snel met zwarte rook, die door het dakraam naar buiten ontsnapte. Het gezin dat in de woning verbleef, wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. De betrokkenen zijn in een ambulance nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een klein kind dat ook in het huis was toen de brand begon, kreeg van de hulpdiensten een traumabeertje om van de schrik te bekomen.

Binnen de kortste keren stond de straat vol met politiewagens, brandweerwagens en een ambulance. Snelle inzet van de brandweer, onder meer door gebruik te maken van een hoogwerker, wist erger te voorkomen. De schade bleef beperkt tot flinke roet- en waterschade op de zolder en de eerste etage. Ondertussen stond het Titanpad vol met nieuwsgierigen. Agenten hielden de mensen op afstand zodat de hulpverleners goed hun werk konden doen.