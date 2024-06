Guus Meeuwis sluit Groots af met een traan: ‘Het was heel intens’

Het zit erop, na 72 keer Groots met een zachte G heeft Guus Meeuwis woensdagavond de lichten van het Philips Stadion uitgedaan. De laatste Groots was intens vertelt de zanger terwijl hij met natte oogjes van het podium komt. Bij veel Guus-fans liepen de tranen na afloop over de wangen: “Het is zoveel meer dan Guus, het raakt mij dat het klaar is.”

Voor veel bezoekers van Groots is het Philips Stadion geen voetbalstadion maar een muziekstadion. Zeventien edities lang, 72 keer, speelde Guus Meeuwis de wedstrijd van zijn leven in het Eindhovense stadion.

Uren voor het allerlaatste concert zitten bezoekers al buiten in de bloedhitte te wachten. Eline van der Leest uit Rosmalen is de eerste. Om half acht in de ochtend zet ze haar stoeltje voor het stadion om uiteindelijk dertien uur later het beste plekje te hebben. “Het wordt een groot gemist van een jaarlijks feest.”

Naast haar zit Joyce Hamer, ze was zeventig keer bij Groots in het Philips Stadion. “Brabant is magisch, Guus is het mooiste van Brabant. Wat Guus doet is bovenmenselijk, hij is een soort god.”