Deze zomercolumns mag je niet missen: kijk ze terug in dit overzicht

Zijn er eigenlijk nog heksen in Brabant? In welke gemeente kun je straks lang en gelukkig leven? En schijnt écht altijd de zon aan de Brabantse Rivièra? Dit en meer lieten de regioverslaggevers van Omroep Brabant jou deze maand zien in zomercolumns uit hun regio. Heb je ze gemist? Kijk en lees ze dan terug in dit overzicht.

Verzamelen

Verslaggever Jos Verkuijlen (regio Noordoost-Brabant) nam de Brabantse verzamelwoede onder de loep. In onze provincie zijn zo'n 120 musea. Die van Frans van Schayik in Langenboom mag wel heel bijzonder genoemd worden. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het terug in het museum voor Nostalgie en Techniek.

Gezondheid

Op vijf plekken in de wereld leven mensen gezonder, langer en gelukkiger dan waar dan ook. En als het aan de gemeente Altena ligt, worden haar inwoners straks ook allemaal honderd jaar of ouder. Altena wil namelijk de zesde 'blue zone' ter wereld worden. Verslaggever Niek de Bruijn (regio Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout) zocht de ouderen op.

Heilig

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En in Megen kijken ze er ook naarstig naar uit. Ze willen dat het 'heilig bruurke' zalig verklaard wordt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Verslaggeefster Megan Hanegraaf (regio Den Bosch en Oss) ging het klooster in op zoek naar een wonder.

Expats

Verslaggever Rogier van Son (regio Eindhoven) zocht de expats op in de lichtstad. In een taalcafé krijgen de buitenlandse gasten les in de Nederlandse taal. Hoe klaag je bijvoorbeeld over het weer? En hoe handig is het om een boterham met hagelslag te kunnen bestellen. De speciale button 'Praat Nederlands Met Me' moet de expats een handje helpen.

Heksen

De 12-jarige Heylken ging in 1595 de brandstapel op. Zover gaat het voor Désirée anno 2024 gelukkig niet komen. De moderne heks geeft workshops in heel Nederland. Want heksen zijn niet gemeen, maar juist trotse, sterke vrouwen. Verslaggeefster Alice van der Plas (regio Helmond) ging naar kasteel Cranendonck en maakte een heksenbrouwsel.

Zonovergoten

Vergeet de Côte d'Azur en de playa's in Spanje. Wil je écht genieten van volop zon dan hoef je de provincie niet uit. Verslaggever Erik Peeters (regio Roosendaal en Bergen op Zoom) nam zijn parasolletje en strandstoel mee naar de zonovergoten West-Brabantse Rivièra. Goed smeren is daar erg belangrijk.