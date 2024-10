112-nieuws: scooterrijder gewond na botsing • mannen stelen uit vrachtwagen

16.18

In de laadruimte van een bestelauto is vanmiddag brand uitgebroken. De chauffeur ontdekte de brand terwijl hij op de Hoofdstraat reed in Helmond. In de wagen stonden accu's met daarbovenop zakken metaalafval.

Het vermoeden is dat dit metaal kortsluiting heeft veroorzaakt waardoor de brand is ontstaan. Op het moment dat de brandweer arriveerde, had de chauffeur de brand al geblust.