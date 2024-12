‘Groots was het belangrijkste in mijn carrière’, blikt Guus Meeuwis terug

Voor Guus Meeuwis kwam er dit jaar een eind aan een jarenlange traditie, het belangrijkste onderdeel van zijn carrière ook: Groots met een Zachte G. Na 72 concerten zette de Tilburgse zanger een half jaar geleden een punt achter de concertreeks. Vanuit het Philips Stadion blikt hij eenmalig terug op de allerlaatste Groots: “Waarom ben ik gestopt? Dat vraag ik mezelf ook af nu ik hier weer sta.”

Guus Meeuwis loopt vol trots het stadion binnen. “Daar stond het podium”, wijst hij naar de oost-tribune. De plek waar in 2006 een droom uitkwam en waar in 2024 een hoofdstuk werd afgesloten. Op een koude decemberdag loopt Meeuwis door het stadion. “Ik voel de warmte van het Philips Stadion. Dit was natuurlijk bijna twintig jaar lang onderdeel van mijn leven en één van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan." Ondanks 72 concerten voelt het voor de zanger nog altijd als een voetbalstadion: "Maar wel het beste voetbalstadion om muziek in te maken."

"Er moest een uitroepteken achter gezet worden."

Meeuwis noemt 2024 een intensief jaar. “Je bent bezig om een hele mooie periode af te sluiten. En dat wilden we zo mooi en zo groots mogelijk doen. Er moest een uitroepteken achter gezet worden, en dat is gelukt.”

Nog één keer kilo's confetti (foto: Noël van Hooft).

Op woensdagavond 26 juni wordt dat uitroepteken gezet. Met 'Brabant', en de laatste woorden van 'Tranen Gelachen', wordt de concertreeks afgesloten. Terwijl het vuurwerk de lucht in gaat, doet Guus de lichten van het stadion uit. "Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden, dik tevreden, het licht uit gedaan." Een applaus volgt en 35.000 bezoekers schreeuwen 'Guus, Guus, Guus'. Een minuut later komt de zanger rustig, maar met wat waterige oogjes, van het podium. "Het was een heerlijke laatste show, fantastisch. Ik heb echt genoten. Ik ben vooral dankbaar en blij nu." LEES OOK: Het verslag van de allerlaatste Groots, een emotionele dag voor Guus en zijn fans “Groots was de rood-witte draad door mijn carrière”, zegt de zanger een half jaar later. “Dat het gelukt is, en ook zo lang, dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen.” Groots was volgens Guus Meeuwis het belangrijkste onderdeel van zijn carrière. “Hier kon ik alles kwijt: muziek maken, verbinden, mensen de sleur van het dagelijks leven laten vergeten, herinneringen maken, dat kwam hier allemaal samen.”

"Ik stop liever tien jaar te vroeg, dan één dag te laat."

En dat is nu dus allemaal gestopt. “Ja goed he”, zegt de zanger met een lach. “Ik voelde gewoon heel erg dat dit het moment was om iets waardevols af te sluiten. Een moment om te kijken wat er nog meer is, of dat nou groot of klein is.” Grootse argumenten om te stoppen heeft de zanger niet. “Want waarom zou je stoppen? Dat vraag ik mezelf ook af nu ik hier sta. Maar ik stop liever tien jaar te vroeg, dan één dag te laat.”

Guus Meeuwis bedankt het publiek (foto: Set Vexy/ Nikki van Toorn)

“De eerste keer dat ik hier stond, was ik 34, nu ben ik 52. Dat geloof je toch niet, je gelooft het gewoon echt niet”, gaat Meeuwis verder. De laatste reeks was een marathon met negen concerten. “Het was in een poep en een scheet voorbij. Met het diepe besef en de dankbaarheid dat we dit zo lang hebben mogen doen. Dat is het allergrootste cadeau dat je kunt krijgen in je carrière.”

"Het is heel gek, maar het geeft ook ruimte."