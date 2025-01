Megadrugsput stinkt naar kattenpis, nu wordt het grondwater schoongemaakt

In de beruchte drugsput in Halsteren is woensdag gestart met de schoonmaak van het vervuilde grondwater. Duizenden liters vies water worden de komende maanden door een zuiveringsinstallatie geleid. Uit de laatste meting blijkt dat het drinkwater op grotere diepte níet is vervuild. De put in Halsteren is de grootste drugslozingsput ooit in Nederland en mogelijk de grootste in Europa. De boosdoener is vermoedelijk een Colombiaans cokelab in de buurt.

De drugsput werd op 23 maart 2021 bij toeval ontdekt. De politie was bezig met het ontmantelen van een cocaïnewasserij aan de voet van de heuvel en een boswachter ontdekte in het aangrenzende bos een verborgen luik. Daaronder zat een put met chemisch afval. Eerder maakten we deze video na de vondst van de enorme drugsput:

Duintjes

"Ik vind het nog steeds bizar dat ik een eeuwenoude stuifduin sta", zei boswachter en 'ontdekker' Erik de Jonge van Brabants Landschap woensdag bij de start van de schoonmaakoperatie. Hij spreekt van een 'schrikbeeld' met 'dramatische gevolgen' voor de natuur. Na de ontdekking werd alles afgegraven: metersdiep. Reeën en haviken en andere vogels verdwenen. Vierhonderd bomen moesten worden gekapt: "Er is een mensenleven lang nodig om dat te herstellen." Ruim zesduizend kubieke meter grond is weg. Twee derde was vies en is gezuiverd bij ATM in Moerdijk. Een soort krater van acht meter diep bleef. Én een gigantische kostenpost; hoeveel precies dat weet nog niemand. De provincie Noord-Brabant en het Rijk trokken geld uit: miljoenen. Ook om te voorkomen dat Brabants Landschap in de diepe problemen kwam. Maar het is en blijft een hoofdpijndossier. Lichtpuntje

"Dit is slecht nieuws voor mensen dieren en planten", zei de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers woensdag. Ze zei al wel blij te zijn met de stappen die gemaakt zijn, in en rond de put. Bovendien kon ze een klein lichtpuntje melden. Het drinkwater in de diepere lagen is niet aangetast. Dankzij een leemlaag, die houdt het drugsafval tegen.

Gedeputeerde Roijackers in de drugsput (foto: Willem-Jan Joachems)

Bij de start van de schoonmaak ruim een jaar geleden was de put nog verboden gebied. Woensdag mocht de media voor het eerst veilig in de put rondlopen. Er is alvast een bulk van enkele meters schoon zand gestort. Opvallend is de vreemde lucht die er hangt. Een kattenbakgeur of kattenpislucht. Experts bevestigen dat dat de vervuiling is die je ruikt. Klein fabriekje

Het zand is aangepakt. Nu nog zesduizend kubieke meter vervuild water. Dat is vergelijkbaar met wat er in twee olympische zwembaden kan. Dat grondwater wordt op vijf plekken in de drugsput tot acht meter diepte opgepompt en via een buizenstelsel naar een klein fabriekje gevoerd buiten de put. In die speciaal gebouwde installatie wordt het water gefilterd en belucht en teruggepompt aan de randen van de put. Als er nog schadelijke stoffen achterblijven kan de bodem die zelf afbreken. In eerste instantie gebeurt dit filteren drie maanden lang. Daarna komt er een rustperiode van drie maanden. Experts blijven het grondwater vervolgens testen en doorgaan met zuiveren zolang als nodig is.

projectleider Assink voor de zuiveringsinstallatie (foto: Willem-Jan Joachems)

Het drugsafval in Halsteren bestaat uit een cocktail van oplosmiddelen uit een cocaïnewasserij. Dat lab zat aan de voet van de heuvel, op nauwelijks twintig meter van de drugsput. In dat drugslab verwerkten Colombianen gesmokkelde coke voor een Mexicaans drugskartel. De drugs zaten opgelost in producten. In welke precies is niet bekend, maar vaak is dat karton, textiel of steenkool. Terugwinnen gebeurt door het te bewerken met gevaarlijke stoffen als aceton, tolueen, benzeen en olie. Na gebruik worden die geloosd of gedumpt in vaten. Claim

De politie heeft diverse mensen van wie ze vermoedt dat ze achter de drugsput in Halsteren zitten gepakt. Tot nu toe is er onvoldoende bewijs dat zij die vervuiling hebben veroorzaakt. De provincie wil graag de kosten claimen bij die verdachten, maar als er geen bewijs is dan is er niks te halen; tot grote frustratie van alle betrokken partijen.