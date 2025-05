112-nieuws: Jeugd bebloed langs kant van de weg na nemen drugs • Zoekactie in en rond water na vermissing, persoon blijkt thuis te zitten

06:24

Hulpdiensten deden zaterdagavond onderzoek in en rond het water aan de Lithse Dijk in Lith na een melding dat iemand daar in het water zou zijn beland. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd en zijn de sluizen werden gesloten. Even later bleek dat de persoon die in het water zou liggen inderdaad had gezwommen, maar inmiddels, warm gedoucht, alweer thuis was.

Lees verder