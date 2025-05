112-nieuws: Auto crasht en belandt op zijkant, zwaargewonde uit auto bevrijd • Twee gewonden bij visvijver, man met mes gaat ervandoor

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05:52 Auto crasht en belandt op zijkant, zwaargewonde uit auto bevrijd Een auto is zaterdagnacht gecrasht op de Grote Heistraat in Wernhout. De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. Een zwaargewonde werd door de brandweer uit de auto bevrijd. Hiervoor werd het dak van de auto geknipt. Lees verder Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink