112-nieuws: File op A27 na ongeluk • Explosie verwoest ruit van huis, dag eerder was het hier ook al raak

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:50 File op A27 na ongeluk De linkerrijstrook van de A27 van Utrecht richting Breda is maandagochtend dicht bij Nieuwendijk na een ongeluk. Twee auto's botsten daar op elkaar. Lees verder Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

05:43 Explosie verwoest ruit van huis, dag eerder was het hier ook al raak Een ruit van een huis in de Burgemeester Mollaan in Waalre is zondagnacht verwoest met een explosief. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. Vermoedelijk gaat het om zwaar vuurwerk dat tegen de ruit is gegooid. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

05:39 Eigenaar loslopende hond gezocht De politie is op zoek naar de eigenaar van een hond die zondagavond los rondliep door Tilburg. De Duitse herder gedroeg volgens de politie zich agressief. Lees verder Foto: Instagram politie Tilburg-Centrum.