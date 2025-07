112-nieuws: Drugsdealer thuis opgepakt • Motorrijder en auto botsen op elkaar

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:56 Drugsdealer thuis opgepakt Een bewoner uit Gestel is dinsdag aangehouden vanwege drugshandel. In zijn woning vond de politie een grote hoeveelheid ketamine, xtc en wiet. Lees verder Foto: Instagram/wijkagenten_eindhoven_gestel.

06:30 Motorrijder en auto botsen op elkaar Een motorrijder en een automobilist zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de Kronenhoefstraat in Eindhoven. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken en was afgesloten voor onderzoek. Lees verder Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

06:18 Hulpdiensten zoeken massaal naar drenkeling, maar vinden alleen skateboard De hulpdiensten zijn dinsdagnacht massaal uitgerukt in Eindhoven. In de wijk Meerhoven zou iemand in het water zijn gevallen. Vier brandweerwagens, politie, ambulance, een traumahelikopter en een duikteam snelden naar de plek toe. Duikers zochten het water af, maar hebben uiteindelijk niemand gevonden. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

06:06 Vrachtwagen vliegt tijdens het rijden in brand Een vrachtwagen die op het Jagersveld in Uden reed, is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.