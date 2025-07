112-nieuws: Veel schade na botsing, auto ramt boom in voortuin • Extinction Rebellion blokkeert opnieuw kippenvoerfabriek

07:30

Zes auto's zijn dinsdagnacht door brand verwoest aan de Bisschopshoeve in Breda. Het vuur ontstond vermoedelijk in een geparkeerde Audi en sloeg daarna over naar de andere wagens. Begin mei was er op precies dezelfde plek ook een grote autobrand met meerdere auto's. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en of er een verband is met de eerdere autobrand.

