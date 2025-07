112-nieuws: Agenten tikken ruitje in om twee honden in hete auto te redden

08:15

Twee honden die waren achtergelaten in een hete auto zijn zaterdag door oplettende agenten in Son en Breugel gered. Het was die middag warm, de temperatuur buiten liep op tot zo'n dertig graden. Dat weerhield een vrouw er niet van haar honden achter te laten in haar auto op industrieterrein Ekkersrijt om vervolgens zelf even een boodschap te gaan doen, zo schrijft de politie woensdag op Instagram.

