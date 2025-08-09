112-nieuws: Agenten vangen loslopend hondje • Gewonde bij ruzie in huis, een bewoner aangehouden

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:09 Agenten vangen loslopend hondje Agenten hebben zaterdagnacht een loslopend hondje gevangen en teruggebracht naar zijn baasje. De agenten zagen het hondje toen ze rond drie uur 's nachts over de J.A. Carpstraat in Helmond reden. Lees verder Foto: Instagram politie Helmond.

05:49 Gewonde bij ruzie in huis, een bewoner aangehouden Bij een ruzie in een huis aan de Van der Werffstraat in Eindhoven is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zou gestoken zijn. Een van de bewoners is aangehouden. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.