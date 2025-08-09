Advertentie
112-nieuws: Agenten vangen loslopend hondje • Gewonde bij ruzie in huis, een bewoner aangehouden
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:09
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.
06:09
Agenten vangen loslopend hondje
Agenten hebben zaterdagnacht een loslopend hondje gevangen en teruggebracht naar zijn baasje. De agenten zagen het hondje toen ze rond drie uur 's nachts over de J.A. Carpstraat in Helmond reden.
05:49
Gewonde bij ruzie in huis, een bewoner aangehouden
Bij een ruzie in een huis aan de Van der Werffstraat in Eindhoven is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zou gestoken zijn. Een van de bewoners is aangehouden.
05:41
Vandalen steken fiets in brand die tegen flat staat
Vandalen hebben zaterdagnacht een fiets in brand gestoken die tegen een laag balkon van een flat aan de Haagstraat in Valkenswaard stond. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Het ging om een niet-elektrische fiets.
