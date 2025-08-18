Advertentie
112-nieuws: Container met oud ijzer gekanteld, afrit van de A2 bezaaid met rommel
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:44
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:44
Een container met oud ijzer is dinsdagochtend van een oplegger gevallen en gekanteld op een afrit van de A2 bij Den Bosch. Het ijzer, roestvrij staal, ligt verspreid over het wegdek. Twee afritten zijn dicht.
