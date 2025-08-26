112-nieuws: Ramkraak op winkel in Mariahout: daders op de vlucht • Schuurtjes in brand, asbest gevonden in dakbedekking

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:41 Ramkraak op winkel in Mariahout: daders op de vlucht Aan de Ginderdoor in Mariahout is woensdagochtend een ramkraak gepleegd. De pui van een winkel werd er met een voertuig uitgereden. De daders zijn gevlucht en namen een nog onbekende buit mee. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp.