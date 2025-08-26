Advertentie
112-nieuws: Ramkraak op winkel in Mariahout: daders op de vlucht • Schuurtjes in brand, asbest gevonden in dakbedekking
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:41
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:41
Ramkraak op winkel in Mariahout: daders op de vlucht
Aan de Ginderdoor in Mariahout is woensdagochtend een ramkraak gepleegd. De pui van een winkel werd er met een voertuig uitgereden. De daders zijn gevlucht en namen een nog onbekende buit mee.
05:46
Schuurtjes in brand, asbest gevonden in dakbedekking
Bij een uitslaande brand aan de Juliusstraat in Eindhoven zijn dinsdagnacht twee schuurtjes bij huizen in vlammen opgegaan. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Omdat er asbest in de dakbedekking van de schuurtjes zit, heeft de brandweer gevarenlinten opgehangen.
