LIVEBLOG

112-nieuws: Vier verdachten van schietpartij aangehouden na achtervolging • Vechtpartijen in park na muziekconcert

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:52
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

06:52

Vier verdachten van schietpartij aangehouden na achtervolging

Vier mannen zijn donderdagochtend bij Lage Zwaluwe in een auto aangehouden, omdat ze mogelijk betrokken waren bij een schietpartij 's nachts in Oostende. Dat meldt de politie Breda.

Foto: Tom van der Put
Foto: Tom van der Put
06:18

Vechtpartijen in park na muziekconcert

In het Reeshofpark in Tilburg zijn woensdagavond meerdere vechtpartijen geweest waar verschillende groepen bij betrokken waren. Twee mensen moesten ter controle naar het ziekenhuis. Dat melden wijkagenten uit de Reeshof.

Archieffoto
Archieffoto
06:06

Inbreker betrapt bij verbouwing schouwburg

Een man is woensdagavond betrapt met inbrekersgereedschap bij schouwburg De Kring in Roosendaal. Het gebouw wordt verbouwd en is omgeven met bouwhekken, maar agenten zagen er iemand rondsluipen.

Foto: politie Roosendaal / Instagram
Foto: politie Roosendaal / Instagram

