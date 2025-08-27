112-nieuws: Vier verdachten van schietpartij aangehouden na achtervolging • Vechtpartijen in park na muziekconcert

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:52 Vier verdachten van schietpartij aangehouden na achtervolging Vier mannen zijn donderdagochtend bij Lage Zwaluwe in een auto aangehouden, omdat ze mogelijk betrokken waren bij een schietpartij 's nachts in Oostende. Dat meldt de politie Breda. Lees verder Foto: Tom van der Put

06:18 Vechtpartijen in park na muziekconcert In het Reeshofpark in Tilburg zijn woensdagavond meerdere vechtpartijen geweest waar verschillende groepen bij betrokken waren. Twee mensen moesten ter controle naar het ziekenhuis. Dat melden wijkagenten uit de Reeshof. Lees verder Archieffoto