LIVEBLOG

112-nieuws: Politie haalt wandelaar van autoweg • Politie pakt hardrijders bij Oss

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:30
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

Liveblog

09:30

Politie haalt wandelaar van autoweg

De politie heeft woensdagmorgen een man van de autoweg tussen Tilburg en Waalwijk geplukt. Iemand zag de man op de rijbaan vanuit Tilburg-Noord naar Waalwijk lopen en belde de politie.

Man loopt langs autoweg (foto: Politie).
08:05

Politie pakt hardrijders bij Oss

Twee automobilisten reden dinsdagavond zo hard dat ze hun rijbewijs kwijt zijn. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant. Een 22-jarige man reed 149 kilometer per uur op de Graafsebaan in Oss, waar je maximaal 80 kilometer per uur mag rijden. Een andere man (33) reed 175 kilometer per uur op de A59 tussen Oss en Rosmalen. Daar mag je maximaal 100 kilometer per uur.

Archieffoto: Walter van Bussel.
06:09

Man neergestoken, politie doet inval en verricht arrestaties

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee mannen aangehouden in Valkenswaard in verband met een steekpartij eerder op de avond. Bij de steekpartij raakte een man gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie valt binnen (Foto: Persbureau Heitink.)
05:45

Dronken bestuurster knalt op verkeerslicht, bijrijder loopt snelweg op

Een dronken bestuurster is in de nacht van dinsdag op woensdag met haar auto tegen een lantaarnpaal en een verkeerslicht gebotst. De vrouw reed op de Keulsebaan tussen Liempde en Boxtel toen ze de macht over het stuur verloor en tussen de twee palen tot stilstand kwam. Ook haar bijrijder, die eveneens dronken was, maakte het bont.

U parkeert hier, mag dat? (Foto: Persbureau Heitink/ Bart Meesters.)
