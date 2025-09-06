Advertentie
112-nieuws: Uitslaande brand bij industrieel pand
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 00:27
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
00:27
Uitslaande brand bij industrieel pand
Er is zaterdagavond brand uitgebroken in een industrieel pand aan de Rond Deel in Bladel. De brandweer heeft opgeschaald en is met veel materieel aanwezig om de brand te blussen.
