Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Uitslaande brand bij industrieel pand

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 00:27
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

00:27

Uitslaande brand bij industrieel pand

Er is zaterdagavond brand uitgebroken in een industrieel pand aan de Rond Deel in Bladel. De brandweer heeft opgeschaald en is met veel materieel aanwezig om de brand te blussen.

Lees verder

Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!