112-nieuws: Zeven ruiten vernield op station Etten-Leur: 'Kansloos' • Auto achtergelaten in berm, bestuurder spoorloos
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:15
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:15
Zeven ruiten vernield op station Etten-Leur: 'Kansloos'
Op station Etten-Leur zijn vrijdagnacht zeven ruiten vernield. "Kansloos", verzuchten wijkagenten op Instagram.
06:11
Auto achtergelaten in berm, bestuurder spoorloos
Surveillerende agenten kwamen vrijdagnacht in Dongen een bestelauto tegen die achtergelaten was in de berm naast een weg. De bestuurder was nergens te bekennen.
06:05
Dronken automobilist is rijbewijs kwijt
Een automobilist moest vrijdagnacht in Oosterhout zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Hij had veel teveel gedronken.
05:51
Waarschuwing voor zware windstoten
Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten, tot 80 kilometer per uur, onder meer in onze provincie. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.
05:33
Auto crasht tegen twee bomen, weg tijd lang afgesloten
Een auto crashte vrijdag rond middernacht op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom. De auto kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht en raakte daar twee bomen.
