112-nieuws: Zeven ruiten vernield op station Etten-Leur: 'Kansloos' • Auto achtergelaten in berm, bestuurder spoorloos

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06:15 Zeven ruiten vernield op station Etten-Leur: 'Kansloos' Op station Etten-Leur zijn vrijdagnacht zeven ruiten vernield. "Kansloos", verzuchten wijkagenten op Instagram. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Etten-Leur.

06:11 Auto achtergelaten in berm, bestuurder spoorloos Surveillerende agenten kwamen vrijdagnacht in Dongen een bestelauto tegen die achtergelaten was in de berm naast een weg. De bestuurder was nergens te bekennen. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.

06:05 Dronken automobilist is rijbewijs kwijt Een automobilist moest vrijdagnacht in Oosterhout zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Hij had veel teveel gedronken. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

05:51 Waarschuwing voor zware windstoten Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten, tot 80 kilometer per uur, onder meer in onze provincie. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Lees verder Er worden flinke windstoten verwacht (archieffoto: Ben Saanen).