LIVEBLOG

112-nieuws: Zeven ruiten vernield op station Etten-Leur: 'Kansloos' • Auto achtergelaten in berm, bestuurder spoorloos

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:15
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:15

Zeven ruiten vernield op station Etten-Leur: 'Kansloos'

Op station Etten-Leur zijn vrijdagnacht zeven ruiten vernield. "Kansloos", verzuchten wijkagenten op Instagram.

Foto: Instagram wijkagenten Etten-Leur.
06:11

Auto achtergelaten in berm, bestuurder spoorloos

Surveillerende agenten kwamen vrijdagnacht in Dongen een bestelauto tegen die achtergelaten was in de berm naast een weg. De bestuurder was nergens te bekennen.

Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.
06:05

Dronken automobilist is rijbewijs kwijt

Een automobilist moest vrijdagnacht in Oosterhout zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Hij had veel teveel gedronken.

Foto: Instagram politie Dongemond.
05:51

Waarschuwing voor zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten, tot 80 kilometer per uur, onder meer in onze provincie. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

Er worden flinke windstoten verwacht (archieffoto: Ben Saanen).
05:33

Auto crasht tegen twee bomen, weg tijd lang afgesloten

Een auto crashte vrijdag rond middernacht op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom. De auto kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht en raakte daar twee bomen.

Foto: Persbureau Heitink.
