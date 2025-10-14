Advertentie
112-nieuws: Meisje (10) overlijdt na aanrijding met auto • leegstaand pand in lichterlaaie, brandweer schaalt op
Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 06:29
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:29
Meisje (10) overlijdt na aanrijding met auto
Het 10-jarige meisje dat dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Dillenburglaan in Tilburg, is overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend. Het meisje zat op een fiets toen ze werd geschept door een auto.
06:01
leegstaand pand in lichterlaaie, brandweer schaalt op
Een leegstaand huis aan de N640 in Oud Gastel is woensdagochtend in vlammen opgegaan. De brandweer schaalde groot op om het vuur onder controle te krijgen.
05:44
Nacht vol waterellende: gesprongen leiding zet huizen blank
Een aantal bewoners van de Demostheneslaan in Den Bosch werden in de nacht van dinsdag op woensdag wakker van een onaangename verrassing. Een gesprongen waterleiding zette de straat en meerdere woningen blank. In sommige huizen stond het water in de kelder wel een meter hoog.
