112-nieuws: Meisje (10) overlijdt na aanrijding met auto • leegstaand pand in lichterlaaie, brandweer schaalt op

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:29 Meisje (10) overlijdt na aanrijding met auto Het 10-jarige meisje dat dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Dillenburglaan in Tilburg, is overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend. Het meisje zat op een fiets toen ze werd geschept door een auto. Lees verder Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

06:01 leegstaand pand in lichterlaaie, brandweer schaalt op Een leegstaand huis aan de N640 in Oud Gastel is woensdagochtend in vlammen opgegaan. De brandweer schaalde groot op om het vuur onder controle te krijgen. Lees verder (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)