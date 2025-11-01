Advertentie
112-nieuws: Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen • Vermist meisje (13) uit Helmond terecht
Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 10:36
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
10:36
Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen
Twee mensen zijn vrijdagavond aangehouden tijdens politiecontroles die op meerdere locaties in Eindhoven en Best plaatsvonden. Hierbij werden verschillende voertuigen en inzittenden gecontroleerd. De politie organiseerde deze controles om een nieuwe illegale carmeeting in de regio te voorkomen.
06:35
Vermist meisje (13) uit Helmond terecht
Het 13-jarige meisje uit Helmond, dat sinds woensdag was vermist, is terecht. Dat maakte de politie zaterdag rond middernacht bekend.
06:16
Fietsaccu vat vlam, schade beperkt
Aan de Schapendreef in Oss vatte zaterdagavond een fietsaccu vlam. De brandweer van Heesch was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden bleef de schade beperkt.
06:07
Auto brandt uit op weg, persfotograaf lastiggevallen
Een auto vatte zaterdagnacht vlam op de Dommelsedijk, de N397, in Westerhoven. De bestuurder reed van Dommelen richting Eersel toen hij ineens rook zag.
05:57
Brand verwoest auto op parkeerplaats
Een auto is zaterdagnacht in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan het Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt door buurtbewoners.
05:48
Auto schiet uit de bocht en slaat om, voorbijgangers halen duo eruit
Een auto is zaterdagavond laat omgeslagen en op zijn zijkant beland op de Kapelstraat in Riethoven. Het ging mis nadat de bestuurster, die vanuit de Broekhovenseweg kwam, de bocht te snel nam en een boom naast de weg raakte.
