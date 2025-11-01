Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen • Vermist meisje (13) uit Helmond terecht

Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 10:36
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

10:36

Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen

Twee mensen zijn vrijdagavond aangehouden tijdens politiecontroles die op meerdere locaties in Eindhoven en Best plaatsvonden. Hierbij werden verschillende voertuigen en inzittenden gecontroleerd. De politie organiseerde deze controles om een nieuwe illegale carmeeting in de regio te voorkomen.

Archieffoto: Politie.
06:35

Vermist meisje (13) uit Helmond terecht

Het 13-jarige meisje uit Helmond, dat sinds woensdag was vermist, is terecht. Dat maakte de politie zaterdag rond middernacht bekend.

Archieffoto: Karin Kamp.
06:16

Fietsaccu vat vlam, schade beperkt

Aan de Schapendreef in Oss vatte zaterdagavond een fietsaccu vlam. De brandweer van Heesch was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden bleef de schade beperkt.

Aan de Schapendreef in Oss vatte een fietsaccu vlam (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
06:07

Auto brandt uit op weg, persfotograaf lastiggevallen

Een auto vatte zaterdagnacht vlam op de Dommelsedijk, de N397, in Westerhoven. De bestuurder reed van Dommelen richting Eersel toen hij ineens rook zag.

Foto: Persbureau Heitink.
05:57

Brand verwoest auto op parkeerplaats

Een auto is zaterdagnacht in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan het Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt door buurtbewoners.

De vlammen sloegen uit de auto in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
05:48

Auto schiet uit de bocht en slaat om, voorbijgangers halen duo eruit

Een auto is zaterdagavond laat omgeslagen en op zijn zijkant beland op de Kapelstraat in Riethoven. Het ging mis nadat de bestuurster, die vanuit de Broekhovenseweg kwam, de bocht te snel nam en een boom naast de weg raakte.

De auto in Riethoven eindigde op zijn kant (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
