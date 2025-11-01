112-nieuws: Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen • Vermist meisje (13) uit Helmond terecht

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:36 Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen Twee mensen zijn vrijdagavond aangehouden tijdens politiecontroles die op meerdere locaties in Eindhoven en Best plaatsvonden. Hierbij werden verschillende voertuigen en inzittenden gecontroleerd. De politie organiseerde deze controles om een nieuwe illegale carmeeting in de regio te voorkomen. Lees verder Archieffoto: Politie.

06:35 Vermist meisje (13) uit Helmond terecht Het 13-jarige meisje uit Helmond, dat sinds woensdag was vermist, is terecht. Dat maakte de politie zaterdag rond middernacht bekend. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp.

06:16 Fietsaccu vat vlam, schade beperkt Aan de Schapendreef in Oss vatte zaterdagavond een fietsaccu vlam. De brandweer van Heesch was snel aanwezig en had het vuur vlot onder controle. Dankzij het snelle optreden bleef de schade beperkt. Lees verder Aan de Schapendreef in Oss vatte een fietsaccu vlam (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

06:07 Auto brandt uit op weg, persfotograaf lastiggevallen Een auto vatte zaterdagnacht vlam op de Dommelsedijk, de N397, in Westerhoven. De bestuurder reed van Dommelen richting Eersel toen hij ineens rook zag. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

05:57 Brand verwoest auto op parkeerplaats Een auto is zaterdagnacht in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan het Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt door buurtbewoners. Lees verder De vlammen sloegen uit de auto in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).