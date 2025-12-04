Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Negen auto's op elkaar gebotst op de A4 bij Bergen op Zoom

Vandaag om 08:42
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

08:42

Negen auto's op elkaar gebotst op de A4 bij Bergen op Zoom

Negen auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A4 bij Bergen op Zoom vanuit Hoogerheide. Zes van de auto's moeten worden geborgen. 

