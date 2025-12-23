Duizenden kilo's coke op doorreis en veel minder drugslabs ontdekt

Er zijn veel minder drugslabs ontdekt in onze provincie dan vorig jaar. Criminelen 'koken' liever bij de buren, zo lijkt het. Intussen stroomden wel duizenden kilo's cocaïne rijkelijk op doorreis door onze provincie. Daarmee was het een van de ‘cokerijkste’ jaren ooit. Brabant blijft vanwege de ligging onverminderd aantrekkelijk voor makers en transporteurs uit de onderwereld.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Negentien drugslabs werden in 2025 in onze provincie ontdekt. Dat is veel minder dan de bijna veertig vorig jaar. Maar dat was dan ook een recordjaar. Nu geen megalabs, kleinschalige labs domineerden. Speed (amfetamine) komt nog steeds het meest voor.



De meeste labs werden opnieuw in het westen van de provincie ontdekt: zeker zestien (tegenover 28 vorig jaar). In het oosten bevestigt de politie ook een afname. Met een drietal ontdekte labs is het aantal zelfs historisch laag, vorig jaar waren het er nog tien.



Nieuwsberichten en bronnen in de opsporingswereld bevestigen de dalende trend. Maar niet alle labs zijn in het nieuws gekomen vanwege opsporingsbelang. De beide Brabantse politie-eenheden geven geen details en verwijzen naar het eindverslag in mei 2026.

Dodelijke drugs

Normaal komen criminelen die de drugs maken en verhandelen vooral in het nieuws, maar 2025 was het jaar waarin consumenten tragisch in beeld kwamen. De politie ontdekte dat twee webshops drugs en medicijnen leverden met fatale gevolgen. Meer dan vijftig gebruikers stierven na het innemen van de pillen. In een van die onderzoeken leidde het spoor naar Breda.

'Drugslabdip'

Landelijk is de daling van het aantal ontdekte drugslabs dus ook zichtbaar. Volgens insiders in de opsporingswereld stond de teller half december op ongeveer negentig labs. Tegen bijna het dubbele vorig jaar: 167. De aantallen nu zijn vergelijkbaar met 2021, in de coronatijd. Toen had de drugswereld last van gesloten grenzen en strenge reisbeperkingen. De drugswereld was toen ook nog aan het bijkomen van de



Hulpstoffen zijn lastiger te krijgen, mede omdat China uitvoer verboden heeft. Die Landelijk is de daling van het aantal ontdekte drugslabs dus ook zichtbaar. Volgens insiders in de opsporingswereld stond de teller half december op ongeveer negentig labs. Tegen bijna het dubbele vorig jaar: 167. De aantallen nu zijn vergelijkbaar met 2021, in de coronatijd. Toen had de drugswereld last van gesloten grenzen en strenge reisbeperkingen. De drugswereld was toen ook nog aan het bijkomen van de Encrochat-hack . Dat speelt nu niet. De oorzaak ligt mogelijk aan de andere kant van de wereld.Hulpstoffen zijn lastiger te krijgen, mede omdat China uitvoer verboden heeft. Die 'drugslabdip' werd deze zomer al gezien. Criminelen zitten niet stil. Ze zoeken en vinden nieuwe chemische hulpstoffen. Het zijn vooral zogenoemde omzettingslabs die in aantal zijn gehalveerd. Die labs maken de bestanddelen voor MDMA (xtc) en speed. MDMA-labs waar Brabant om bekendstaat, doken minder op. Maar ze waren er wel, zoals in Wouwse Plantage

MDMA-lab in Wouwse Plantage 2025 (foto: politie).

Er is nog een andere verklaring voor de drugslabdip. Drugskoks steken vaker de grens over. Een voorbeeld is Torhout, onder Brugge. Daar zat een Nederlands ‘drugslabo’. Een man kwam daar om bij een ongeluk en werd gedumpt in Boxmeer. In het Belgisch-Limburgse Bree zat ook een Nederlands speed-en methlab, verstopt in een kasteel.



Ook in Duitsland duiken onze ‘drogenlabor’ op. Net als de Nederlandse drugskoks, methodes, apparatuur en chemische stoffen. En in Spanje vonden ze de grootste Nederlandse xtc-fabriek ooit in dat land, met maar liefst 33.000 kilo aan grondstoffen.

De drugsmakers trekken naar dunbevolkte gebieden. En ze voelen zich vrijer in het buitenland. Daar herkennen ze drugslabs minder goed en zijn er geen meldcampagnes. Het kan ook dat de labs in ons land beter verstopt zijn en dus niet ontdekt worden. Soms zitten ze onder de grond.

Apparatuur in een enorm Nederlands drugslab in Spanje 2025 (foto: Politie).

Experts waarschuwen: het probleem gaat niet weg. Dumpingen geven aan dat er nog van alles wordt gemaakt in onze provincie. Ondanks een aangescherpt verbod op chemische stoffen gaat dat door. Over drugsopslagplaatsen en dumpingen zijn nog geen cijfers bekend. De piek ligt alweer jaren achter ons. Politie, boa’s en natuurbeheerders konden wel een paar dumpingen voorkomen bij Halsteren. Cocaïnestroom

Het verhaal van de coke is iets anders dan dat van de labs. De drugs komen vanuit de Zuid-Amerikaanse jungle via de havens van Rotterdam en Antwerpen in een ondergrondse logistieke keten terecht. De pakketten - 'blokken' - worden eruit gehaald en verder de markt op gebracht, dieper Europa in. Naar Engeland, Zweden of Finland.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren