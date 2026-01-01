Brand, aanrijding en geweld tegen politie: dit gebeurde op nieuwjaarsnacht
Nieuwjaarsnacht 2026 verliep onrustig in Brabant, met onder meer een ongeluk in Bergen op Zoom waarbij een kind omkwam, onrust in de Breda en Roosendaal waar agenten onder vuur werden genomen en een grote uitslaande brand in een woontoren in Eindhoven. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws.
Een jong kind is overleden na een aanrijding in Bergen op Zoom. Het kind werd vlak na de jaarwisseling, om kwart over twaalf, aangereden op de Noordsingel. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk of de leeftijd van het kind.
In Eindhoven stond rond middernacht een grote woontoren in brand aan De Caai aan de Hugo van der Goeslaan. Er waren vlammen en dikke rookwolken te zien.
Het flatgebouw was nog niet af. Er hoefde niemand geëvacueerd te worden. Volgens omstanders werd er tegenover de toren vuurwerk afgestoken en is de brand mogelijk daardoor ontstaan.
Molotovcocktails in Tuinzigt
Politieagenten in Breda werden bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels. Ook werd er een politievoertuig vernield.
Het is volgens de politie uren onrustig geweest in de wijk Tuinzigt. Meerdere auto's stonden in brand en er waren vechtpartijen. De ME en een waterwerper kwamen ook nog in actie. Vijf mensen zijn aangehouden.
Voor een inwoner van Nuenen begon het nieuwe jaar wél erg goed: het winnende lot van de Oudejaarsloterij viel in het dorp. De winnaar is 15 miljoen euro rijker. In totaal werden er dit 6,9 miljoen Oudejaarsloten verkocht.
Branden
Het alarmnummer 112 was tussen twaalf en twee uur slecht bereikbaar. Vanwege de grote drukte bij de meldkamer werd landelijk een NL-Alert verstuurd. Hierin werd benadrukt dat het noodnummer uitsluitend bedoeld is voor spoedeisende noodgevallen.
Ook de brandweer in onze provincie had het druk. Er waren branden bij garageboxen in Eindhoven en Dongen, een uitgebrande auto in de lichtstad en in Boxmeer, een brand bij een Hubo-winkel in Bakel, een dakbrand in Loon op Zand en vier schuurtjes in Waalwijk.
In Breda blies een explosie de voorgevel van een huis eruit. Ook de politie had het druk. Zo werden agenten in Roosendaal bekogeld met zwaar vuurwerk. En een 69-jarige man werd in Den Bosch mishandeld. Voorbijgangers vonden hem bewusteloos in zijn scootmobiel. Hij was tegen zijn hoofd geschopt.