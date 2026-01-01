Brand, aanrijding en geweld tegen politie: dit gebeurde op nieuwjaarsnacht

Nieuwjaarsnacht 2026 verliep onrustig in Brabant, met onder meer een ongeluk in Bergen op Zoom waarbij een kind omkwam, onrust in de Breda en Roosendaal waar agenten onder vuur werden genomen en een grote uitslaande brand in een woontoren in Eindhoven. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Een jong kind is overleden na een aanrijding in Bergen op Zoom. Het kind werd vlak na de jaarwisseling, om kwart over twaalf, aangereden op de Noordsingel. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk of de leeftijd van het kind. In Eindhoven stond rond middernacht een grote woontoren in brand aan De Caai aan de Hugo van der Goeslaan. Er waren vlammen en dikke rookwolken te zien.

Vlammen vanaf het dak van de toren (foto: Persbureau Heitink).

Het flatgebouw was nog niet af. Er hoefde niemand geëvacueerd te worden. Volgens omstanders werd er tegenover de toren vuurwerk afgestoken en is de brand mogelijk daardoor ontstaan.

Molotovcocktails in Tuinzigt

Politieagenten in Breda werden bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels. Ook werd er een politievoertuig vernield. Het is volgens de politie uren onrustig geweest in de wijk Tuinzigt. Meerdere auto's stonden in brand en er waren vechtpartijen. De ME en een waterwerper kwamen ook nog in actie. Vijf mensen zijn aangehouden.