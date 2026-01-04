Advertentie
112-nieuws: Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt • Gewonde bij steekpartij in huis Roosendaal, verdachte aangehouden
Vandaag om 05:50
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:50
Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt
In een huis aan de Henriëtte Pessersstraat in Heeze woedde zaterdagavond brand. Het vuur ontstond op zolder. Daar werd vervolgens een hennepkwekerij ontdekt met zo'n honderd planten.
05:45
Gewonde bij steekpartij in huis Roosendaal, verdachte aangehouden
De politie hield zaterdagnacht iemand aan in een appartement aan de Philipslaan in Roosendaal. Dit gebeurde na een melding van een steekpartij.
Advertentie
Advertentie