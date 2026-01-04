112-nieuws: Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt • Gewonde bij steekpartij in huis Roosendaal, verdachte aangehouden

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:50 Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt In een huis aan de Henriëtte Pessersstraat in Heeze woedde zaterdagavond brand. Het vuur ontstond op zolder. Daar werd vervolgens een hennepkwekerij ontdekt met zo'n honderd planten. Lees verder