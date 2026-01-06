Live | Ook morgen minder treinen en Jumbo-bestellingen geannuleerd

16:14

Ook woensdag kan de sneeuw voor "flinke hinder" zorgen op het spoor, verwacht spoorbeheerder ProRail. De NS rijdt dan net als dinsdag volgens de winterdienstregeling. Dat wil zeggen dat ongeveer 80 procent van het gebruikelijke aantal treinen rijdt. Op diverse regionale lijnen rijden ook minder treinen.

De winterdienstregeling was dinsdag ook al van kracht. In de ochtend was door een combinatie van het winterweer en een IT-storing echter helemaal geen treinverkeer mogelijk.

"Met de winterdienstregeling rijdt NS in de basis minimaal twee treinen per uur, soms vier per uur. In de regio Amsterdam gelden extra beperkingen", vat ProRail samen. De spoorbeheerder zet deze dagen extra sneeuw- en storingsploegen in, maar waarschuwt ook dat het voor die ploegen moeilijk kan zijn om op locatie te komen. Ze moeten immers over gladde wegen heen.

Het is de bedoeling dat internationale treinen woensdag wel grotendeels volgens de dienstregeling rijden. Op regionale lijnen gelden wel diverse beperkingen. Zo rijdt op noordelijke lijnen van Arriva eens per uur een trein, behalve op de trajecten Groningen-Leeuwarden en Groningen-Winschoten, waar twee treinen per uur rijden. In het zuiden rijdt de spitstrein tussen Venray en Nijmegen niet. Ook zijn er geen intercity's tussen Zwolle en Enschede.

Voor goederenvervoerders voorziet ProRail ook veel hinder. Toch is de inzet om dat vervoer "zoveel mogelijk regulier door te laten gaan".