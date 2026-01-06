Live | Uitgestorven station Breda en ellende op de weg
Het winterweer houdt Brabant in zijn greep. Treinen rijden niet, op de weg is het glad en niet overal wordt afval opgehaald. In dit liveblog delen we vandaag het laatste nieuws over het winterse weer, maar ook de mooie plaatjes die het oplevert.
Liveblog
Troost voor reizigers
De treinen rijden niet. De reizigers die toch de weg naar het station hebben gevonden zijn niet helemaal voor niets gekomen. Ze krijgen een gratis kopje koffie of thee bij de kiosk.
Rustig op station Breda
Chaos op A58: sneeuw zorgt voor monsterfile
Op de A58 is het dinsdagochtend grote chaos. Rond acht uur begon het te sneeuwen en dit zorgt in beide richtingen tussen Breda en Bergen op Zoom voor lange files.
Tussen Etten-Leur en Bergen op Zoom-Oost staat om kwart over acht 24 kilometer file met een verwachte vertraging van ruim 45 minuten.
De andere kant op richting Breda tussen Bergen op Zoom-Oost en Breda-West staat 32 kilometer file.
Sneeuwkonijn
Koud hè!
In de nacht van maandag op dinsdag was Gilze-Rijen de koudste plek van Nederland. De temperatuur daalde daar tot liefst -10,6 graden. Daarmee is de eerste lokale strenge vorst van deze winter een feit. De laatste keer dat de temperatuur ergens in het land tot onder de -10 graden daalde was op 18 januari 2024. In het Limburgse Ell koelde het toen af naar -10,4 graden, meldt Weeronline.
Code geel om mist voorbij, wel waarschuwingen voor gladheid
Het KNMI waarschuwt niet langer voor plaatselijk dichte mist. Eerder dinsdagochtend gaf het weerinstituut daarvoor code geel af, maar die waarschuwing is niet meer van kracht. Wel geldt in het hele land nog code geel voor aanhoudende gladheid door sneeuw en ijzel.
Ook vliegtuigen moeten ijs en sneeuwvrij worden gemaakt
IJs op je auto is naar, maar hoe ontdooi je een vliegtuig? Robert weet het
Met dit winters zitten niet alleen auto's vol sneeuw en ijs, maar ook vliegtuigen. Robert Schuman heeft er deze dagen een extra taak bij als de-icer op Eindhoven Airport. Hij zorgt dat de toestellen ontijzen.
“Dat is best een serieus klusje. Dat moeten we goed aanpakken”, vertelt Schuman in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. De de-icer is ook Manager Operations bij grondafhandelaar Viggo op de Eindhovense luchthaven.
Schuman geeft vliegtuigen een behandeling om ze ijsvrij te maken. Bepaalde onderdelen van het vliegtuig, zoals de vleugels, het staartvlak en de staart worden vrijgemaakt van aanslag. “Al het ijs, sneeuw of lagen die de draagkracht van het vliegtuig zouden kunnen verminderen, moeten we schoonmaken. Dit om te zorgen dat het toestel veilig de lucht in kan”, legt hij uit.
Nog uren geen NS-treinen
De NS laat weten dat er dinsdagochtend tot in elk geval tien uur geen treinen rijden. Eerder was de inschatting dat er tot zeker acht uur uur geen NS-treinen zouden rijden. Dat komt "door de vele verstoringen en een bijkomende IT-storing", meldt de vervoerder. De opstart gaat nog uren duren, meldt de NS.
Gladheid en mist zorgen voor code geel
Het KNMI waarschuwt dinsdag voor aanhoudende gladheid op de wegen en plaatselijk dichte mist. In Brabant geldt code geel. Code geel duurt volgens het weerinstituut zeker nog tot en met woensdag. Op veel plaatsen is het dinsdag glad door eerder gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeeltes, zegt het KNMI.
Daarnaast komt er in de eerste helft van de ochtend plaatselijk dichte mist voor. Vooral het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden.