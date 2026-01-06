Live | Uitgestorven station Breda en ellende op de weg

07:25

Met dit winters zitten niet alleen auto's vol sneeuw en ijs, maar ook vliegtuigen. Robert Schuman heeft er deze dagen een extra taak bij als de-icer op Eindhoven Airport. Hij zorgt dat de toestellen ontijzen.

“Dat is best een serieus klusje. Dat moeten we goed aanpakken”, vertelt Schuman in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. De de-icer is ook Manager Operations bij grondafhandelaar Viggo op de Eindhovense luchthaven.

Schuman geeft vliegtuigen een behandeling om ze ijsvrij te maken. Bepaalde onderdelen van het vliegtuig, zoals de vleugels, het staartvlak en de staart worden vrijgemaakt van aanslag. “Al het ijs, sneeuw of lagen die de draagkracht van het vliegtuig zouden kunnen verminderen, moeten we schoonmaken. Dit om te zorgen dat het toestel veilig de lucht in kan”, legt hij uit.