Live | CBR stelt deel praktijkexamens uit • skiën achter pony Jacky aan

09:35

Slecht nieuws voor wie vandaag lekker wil gaan shoppen bij de IKEA in Breda want de meubelgigant is gesloten. "Door de sneeuwval van de afgelopen dagen ligt er te veel sneeuw op het dak. IKEA is momenteel bezig de sneeuw te verwijderen. Uit voorzorg blijven de winkel en het restaurant vandaag gesloten, om de veiligheid van de klanten en medewerkers te waarborgen", zegt de woordvoerder.

Op de daken van andere IKEA-vestigingen ligt ook sneeuw, maar daar is geen verhoogd risico voor de daken. "Instortingsgevaar is niet aan de orde, maar als we geen sneeuw gaan ruimen, kom je op een punt dat het gevaarlijk wordt", vertelt de woordvoerder. "Op een gegeven moment bereik je een moment met te veel sneeuw op het dak, en dan volgen we ons protocol om te ruimen."

Met gespecialiseerde bedrijven wordt bekeken wat voor soort sneeuw er ligt en hoe deze verwijderd kan worden. "Vegen, wegblazen, afzuigen met een soort stofzuiger, zout gebruiken. Het hangt af van het type sneeuw hoe deze geruimd wordt. We gebruiken alle mogelijke manieren om de sneeuw te verminderen."

De medewerkers van de gesloten vestigingen hebben ijsvrij gekregen. Over de extra kosten van het weghalen van de sneeuw kon de woordvoerder niets zeggen.