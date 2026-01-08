Live | IKEA in Breda dicht door sneeuw op dak • Lijnbus vastgereden
We zijn al de hele week in de ban van winterwonderland. Donderdag beginnen we de dag met code geel vanwege gladheid en er ligt nog genoeg sneeuw om mooie kunstwerken van te maken. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer en mooie sneeuwfoto's uit Brabant.
Liveblog
Auto's glijden greppel in nieuwbouwwijk in
In de Udense nieuwbouwwijk De Groene Ruiter ziet het er idyllisch uit, maar dat is het voor weggebruikers niet. Door de dikke sneeuwlaag van de afgelopen dagen rijden hordes auto's en busjes zich vast in de splinternieuwe greppels en wadi's.
Lijnbus vast in sneeuw
Een lijnbus van Arriva is vanochtend in de sneeuw vastgereden in de berm aan de Lange Wiep in Werkendam. De bus was van de normale route afgeweken en probeerde weer om te draaien. Dat ging niet helemaal goed. De bus moest uiteindelijk uit de sneeuw getrokken worden.
Sint-Michielsgestel krijgt strooizout van buren
In de gemeente Sint-Michielsgestel is het dreigende strooizouttekort opgelost door hulp van buurgemeenten. "De gemeenten Boxtel, 's-Hertogenbosch en Oss hebben ons als goede buren de helpende hand toegestoken en ons extra strooizout geleverd", zegt een woordvoerder van de gemeente.
IKEA in Breda dicht
Slecht nieuws voor wie vandaag lekker wil gaan shoppen bij de IKEA in Breda want de meubelgigant is gesloten. "Door de sneeuwval van de afgelopen dagen ligt er te veel sneeuw op het dak. IKEA is momenteel bezig de sneeuw te verwijderen. Uit voorzorg blijven de winkel en het restaurant vandaag gesloten, om de veiligheid van de klanten en medewerkers te waarborgen", zegt de woordvoerder.
Normale dienstregeling bussen
De bussen in onze provincie rijden vandaag vooralsnog volgens de reguliere dienstregeling, meldt vervoerder Bravo.
Gezellige iglo in Wijk en Aalburg
Deze knusse iglo met lampjes én uitsmijter in de vorm van een sneeuwpop is gebouwd door Livy, Nino, Nck en Vieve. Zij hebben volop sneeuwpret in Wijk en Aalburg.
Eenhoorns bestaan wél
Dat eenhoorns niet alleen in sprookjes leven, bewijst Davey. Hij is creatief bezig geweest met de sneeuw in de voortuin. Daar staat nu een eenhoorn met ridder waar elk kinderhart van gaat smelten.
Kilo's strooizout
Rijkswaterstaat heeft sinds 1 oktober 2025 al ruim 105 miljoen kilo zout op de Nederlandse wegen gestrooid. Vorig jaar stond de teller rond 8 januari op zo'n 40 miljoen kilo. Van die 105 miljoen kilo is 75 miljoen kilo sinds 1 januari van dit jaar uitgestrooid.
RWS heeft sinds gisterenavond zeven uur ruim 2,3 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens hebben sindsdien bijna 24.000 kilometer gereden. Het totale aantal gestrooide kilo's zout sinds 1 oktober 2025 komt daarmee op ruim 105 miljoen. En het gereden aantal kilometers sindsdien op bijna 1,3 miljoen. Het strooiseizoen voor RWS loopt van 1 oktober tot 1 mei. Daarna wordt gekeken hoeveel zout er weer voor het nieuwe winterseizoen moet worden opgeslagen.
Onderzoekscentra bevolkingsonderzoek weer open
De onderzoekscentra voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn donderdag weer open. Dinsdag en woensdag waren de locaties waar vrouwen terechtkunnen voor de vroege opsporing van borstkanker wegens het winterse weer dicht. Of de centra vrijdag ook open zijn, is nog onzeker. Bevolkingsonderzoek Nederland gaat daar donderdag later op de dag een beslissing over nemen.
Tilburgse sportlocaties dicht
Sport in Tilburg heeft besloten om alle binnensportlocaties te sluiten. Een woordvoerder laat weten dat het preventief is. "Er zijn geen incidenten geweest. Het is echt uit voorzorg. Deze mate van sneeuwval komt niet jaarlijks voor dus wij zijn op dit moment aan het beoordelen wanneer we weer open kunnen gaan. Veiligheid gaat voor alles." Ze gaat ervanuit dat de sportlocaties sowieso vandaag de hele dag gesloten blijven.
Het gaat om deze locaties: Sporthal de Blaak, sporthal Dongewijk, sporthal 't Ruiven, sporthal Willem II College, Sporthal de Roomley, Sportcomplex T-Kwadraat, Sporthal Drieburcht, Sporthal Reeshof, Recreatiebad Stappegoor, Zwembad Drieburcht, Zwembad Reeshof, IJssportcentrum, de Ireen Wüst IJsbaan en alle gymzalen.
Tilburgse sneeuwman doet handstand
In Tilburg zijn Lisanne en Anke creatief bezig geweest met de meest lenige sneeuwpop ooit. "Wij hebben een handstand-sneeuwpop gemaakt. Het was een hele opgave want de sneeuw bleef niet goed plakken", vertellen ze.
Lullige sneeuwkunst
We zien de meest mooie sneeuwpoppen voorbijkomen, maar deze drie jongens uit Oss spannen de kroon. Zij hebben een 'sneeuwpenis' gemaakt van zo'n vier meter hoog. "We hebben hier twee uur lang aan gewerkt", vertellen de bouwers.
Minder problemen op het spoor
Er zijn deze ochtend een stuk minder storingen op het spoor dan de afgelopen dagen. De NS rijdt ook vandaag weer volgens de winterdienstregeling. Dat was gisteren ook al zo, maar door de vele verstoringen ging dat niet zoals gepland.
De treinvervoerder hoopt meer mensen op bestemming te krijgen wanneer de sneeuw langzaam verdwijnt. "Vannacht is er intensief gewerkt om storingen te verhelpen en het spoor weer beschikbaar te maken," zegt een woordvoerder van ProRail.
Code geel vanwege gladheid
Voor het hele land geldt nu code geel omdat het glad kan zijn op de weg. Volgens Rijkswaterstaat moeten mensen die de weg op gaan rekening houden met extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden.
In de avond kunnen we regen verwachten en ook dat kan voor verraderlijke gladheid zorgen, vooral op lokale wegen en in woonwijken.