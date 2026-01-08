Live | IKEA in Breda dicht door sneeuw op dak • Lijnbus vastgereden

09:17

Rijkswaterstaat heeft sinds 1 oktober 2025 al ruim 105 miljoen kilo zout op de Nederlandse wegen gestrooid. Vorig jaar stond de teller rond 8 januari op zo'n 40 miljoen kilo. Van die 105 miljoen kilo is 75 miljoen kilo sinds 1 januari van dit jaar uitgestrooid.

RWS heeft sinds gisterenavond zeven uur ruim 2,3 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens hebben sindsdien bijna 24.000 kilometer gereden. Het totale aantal gestrooide kilo's zout sinds 1 oktober 2025 komt daarmee op ruim 105 miljoen. En het gereden aantal kilometers sindsdien op bijna 1,3 miljoen. Het strooiseizoen voor RWS loopt van 1 oktober tot 1 mei. Daarna wordt gekeken hoeveel zout er weer voor het nieuwe winterseizoen moet worden opgeslagen.