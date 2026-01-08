Live | Nog meer sporthallen dicht • CBR stelt deel praktijkexamens uit

09:06

De gemeente Tilburg heeft besloten om alle gemeentelijke binnensportlocaties te sluiten. Een woordvoerder laat weten dat het preventief is. "Er zijn geen incidenten geweest. Het is echt uit voorzorg. Deze mate van sneeuwval komt niet jaarlijks voor dus wij zijn op dit moment aan het beoordelen wanneer we weer open kunnen gaan. Veiligheid gaat voor alles."

Ze gaat ervanuit dat de sportlocaties sowieso vandaag de hele dag gesloten blijven. Het is nog niet duidelijk of de complexen morgen wel opengaan. "We beraden ons op vervolgstappen, want er schijnt nog meer sneeuw aan te komen. P

Per uur wordt bekeken wat er moet gebeuren. "We zijn nu druk het bedenken hoe we dit aanpakken. We zijn ook qua capaciteit beperkt, want we hebben ook mensen nodig die zou strooien en afval ophalen. Op dit moment is het een beetje een heksenketel."

Het gaat om deze locaties: Sporthal de Blaak, sporthal Dongewijk, sporthal 't Ruiven, sporthal Willem II College, Sporthal de Roomley, Sportcomplex T-Kwadraat, Sporthal Drieburcht, Sporthal Reeshof, Recreatiebad Stappegoor, Zwembad Drieburcht, Zwembad Reeshof, IJssportcentrum, de Ireen Wüst IJsbaan en elf gymzalen.

Andere gebouwen in Tilburg wel open

Andere gebouwen van de gemeente met platte daken met sneeuw zijn vooralsnog niet dicht. De gemeente zegt daken alleen vrij te maken van sneeuw wanneer daar een duidelijke noodzaak voor is. "Dit is een ingrijpende en risicovolle maatregel. De werkzaamheden vinden plaats op hoogte en onder gladde winterse omstandigheden, wat een verhoogd risico geeft voor uitvoerend personeel. Ook kan ijs of sneeuw onverwacht loskomen en naar beneden vallen en bestaat er kans op beschadiging van de dakconstructie of installaties."

Ook kunnen niet op alle daken veilig sneeuwruimwerkzaamheden uitgevoerd worden, bijvoorbeeld doordat een zogeheten vaste valbeveiliging ontbreekt, zegt de woordvoerster. Mensen met een abonnement en deelnemers aan zwemlessen zijn per mail op de hoogte gesteld. Sporters die in de sporthallen en gymzalen trainen krijgen informatie van de beheerder van de locatie, schrijft de gemeente op de site.