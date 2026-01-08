Live | Nog meer sporthallen dicht • CBR stelt deel praktijkexamens uit
We zijn al de hele week in de ban van winterwonderland. Donderdag beginnen we de dag met code geel vanwege gladheid en er ligt nog genoeg sneeuw om mooie kunstwerken van te maken. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer en mooie sneeuwfoto's uit Brabant.
Liveblog
Nog meer sporthallen gaan uit voorzorg dicht
Ook in de gemeente Alphen Chaam, Baarle-Nassau en Gilze Rijen gaan de sporthallen dicht. "Als gevolg van de hevige sneeuwval en de op komst zijnde regen hebben de daken van de sportvoorzieningen veel gewicht te dragen. De maatregel is preventief om de veiligheid van sporters, bezoekers en medewerkers te garanderen", staat er in de persberichten van de gemeenten.
Ook sporthallen in Zundert en het Land van Cuijk dicht
Uit voorzorg worden alle sporthallen en gymzalen die eigendom zijn van de gemeente in Zundert en het Land van Cuijk ook tijdelijk gesloten.
Het Land van Cuijk neemt morgenochtend opnieuw een besluit. Het gaat in deze gemeente om in totaal 23 accommodaties. In de gemeente Zundert gaat het om drie sporthallen.
Deze maatregel wordt genomen vanwege de verwachte hoeveelheid regen, gecombineerd met de sneeuw die nu al op de daken ligt. Door deze combinatie kan het gewicht op de daken snel toenemen, wat mogelijk risico’s oplevert.
Wegenwacht had het drukker dan verwacht
De Wegenwacht had het donderdag drukker dan verwacht. De ANWB rekende aanvankelijk op ongeveer 4200 pechmeldingen, maar stelt dat aantal nu bij naar rond de 4800, laat een woordvoerster weten.
"We vermoeden dat het drukker was, omdat veel mensen woensdag niet de weg op zijn gegaan of de Wegenwacht niet hebben gebeld." De problemen zijn hetzelfde als de voorgaande winterse dagen: kapotte accu's, lekke banden en "alles wat vast kan vriezen".
De Wegenwacht heeft deze week een maximale bezetting. Alle interne trainingen en cursussen zijn geannuleerd, zodat zoveel mogelijk medewerkers de weg op kunnen. Daardoor is het werk volgens de woordvoerster goed beheersbaar en is de wachttijd op orde.
Onze verslaggever ging woensdag mee op pad met de Wegenwacht. Lees hier het hele verhaal.
Gemeente Laarbeek sluit alle sporthallen
De gemeente Laarbeek sluit per direct alle sporthallen van de gemeente door de sneeuw op de daken. Door de verwachte regen kan het gewicht toenemen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De komende dagen bekijkt de gemeente per accommodatie wat de situatie is.
Het gaat om de locaties: Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk, Gymzaal Otterweg in Beek en Donk, Sporthal De Klumper in Lieshout, Sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel, Gymzaal Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel, Gymzaal Schoolstraat in Aarle-Rixtel en Gymzaal Bernadettestraat in Mariahout.
Eerder maakten de gemeentes Land van Cuijk, Meijerijstad, Breda en Tilburg bekend alle sportaccommodaties te sluiten.
Bekijk hier de spectaculaire beelden van de training van motorcrosser Kay de Wolf in de sneeuw
Motorcrosser Kay de Wolf uit Eersel had vandaag zijn eerste buitentraining voor zijn allereerste seizoen in de MXGP op een circuit vol sneeuw. Dat leverde spectaculaire beelden op.
De 21-jarige coureur bekende daarnaast dat hij niet eens een motorrijbewijs heeft. Lees hier het hele verhaal.
Sporthallen en gymzalen in Land van Cuijk dicht
In Land van Cuijk worden donderdagavond alle 23 sporthallen en gymzalen die eigendom zijn van de gemeente gesloten tot vrijdagmiddag 13.00 uur.
Deze maatregel wordt genomen vanwege de verwachte hoeveelheid regen, gecombineerd met de sneeuw die nu al op de daken ligt. Door deze combinatie kan het gewicht op de daken snel toenemen, wat mogelijk risico’s oplevert. De gemeente bekijkt vrijdagochtend of de sportlocaties weer open kunnen.
Eerder besloten de gemeenten Breda, Tilburg en Meijerijstad sportaccommodaties te sluiten.
CBR stelt vrijdag praktijkexamens voor motor en bromfiets uit
Uit voorzorg stelt het CBR voor vrijdag alle praktijkexamens voor motor en bromfiets uit. Alle andere examens, waaronder de theorie-examens, rijtesten, toetsen en praktijkexamens voor auto, aanhanger, taxi en vrachtauto gaan vooralsnog door zoals gepland.
Donderdag werden 1550 praktijkexamens uitgesteld vanwege het winterse weer. In totaal werden deze week al zo'n 8000 praktijkexamens uitgesteld. Dat kan met vrijdag erbij oplopen tot wel 10.000 praktijkexamens, denkt het CBR.
Naast de uitgestelde praktijkexamens zijn er 2 beroepsexamens, 34 rijtesten en 104 theorie-examens uitgesteld. Alle uitgestelde activiteiten worden - in overleg met de opleider en de examenkandidaat - op korte termijn, kosteloos en met voorrang opnieuw ingepland.
Met volle paardenkracht achter de pony aan
Pascale Verkooijen uit Dongen heeft het skiën een stuk makkelijker gemaakt. Ze laat zich met volle paardenkracht vooruit trekken door haar shetlandpony Jacky.
Afvalinzameling komt langzaam op gang
In meerdere gemeentes konden vuilniswagens door de heftige sneeuwval de weg niet op, waardoor afval bleef staan. Donderdag zijn de inzamelrondes in onder andere Den Bosch, Oisterwijk, Vught, Heusden en Bernheze weer opgestart voor PMD en oud papier, al blijft GFT‑afval door bevroren inhoud soms nog even staan.
Ook in de gemeenten Land van Cuijk en Meijerijstad komt de afvalinzameling langzaam weer op gang, en in Helmond worden gemiste ritten de komende dagen ingehaald. In sommige plaatsen, zoals Boxtel, begint het ophalen van afval pas volgende week weer.
IJspegels aan dakgoot leveren prachtig plaatje op
Niet alleen de wegen liggen vol ijs en sneeuw. Toon kwam tijdens zijn wandeling door Berkel-Enschot deze prachtige ijspegels tegen aan de dakgoot van een boerderij en dat levert een mooie beeld op.
Interpolis ziet 20 procent meer schademeldingen door gladheid
Verzekeraar Interpolis, waarvan het hoofdkantoor in Tilburg zit, ziet door de gladheid zo'n 20 procent meer schademeldingen uit het verkeer dan een jaar eerder over dezelfde periode. Hierbij gaat het om schade aan voertuigen door een ongeluk of botsing of fietsschade door gladde fietspaden. Interpolis verwacht de komende dagen meer claims te ontvangen over daken en overkappingen die de sneeuwdruk niet aankunnen. De verzekeraar gaat de klantenservice om deze reden opschalen.
Winteropvang in Tilburg dag en nacht open vanwege kou
Vanwege het aanhoudende koude weer is de winteropvang in Tilburg tijdelijk 24 uur per dag geopend. Tot aanstaande maandag om 10.00 uur kunnen dak- en thuisloze mensen dag en nacht terecht bij de opvang aan de Lovense Kanaaldijk 101.
Normaal gesproken is de winteropvang alleen ’s avonds en ’s nachts open, maar vanwege de lage temperaturen is besloten om de deuren ook overdag open te houden. Bezoekers kunnen er niet alleen slapen, maar ook douchen en een warme maaltijd of drankje krijgen.
Don ziet zijn sneeuwpop in Teteringen smelten
Tilburg en Breda sluiten alle sportaccommodaties door sneeuw op daken
De gemeenten Tilburg en Breda sluiten alle gemeentelijke sportaccommodaties door de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. De gemeente Breda sluit tot maandagochtend alle locaties en de gemeente Tilburg tot en met vrijdag.
Alleen bij het IJssportcentrum in Tilburg wordt een poging gedaan om het dak sneeuwvrij te maken, omdat de Trappers daar vrijdagavond een thuiswedstrijd hebben. Vrijdagmiddag wordt gekeken of het is gelukt om het dak voldoende sneeuwvrij te maken en of de wedstrijd door kan gaan.
In Tilburg wordt zaterdagochtend opnieuw gekeken of de locaties open kunnen. Het gaat om deze locaties: Sportcomplex Drieburcht, Zwembad Reeshof, Recreatiebad Stappegoor, Ireen Wüst IJsbaan, IJssportcentrum Tilburg, Sporthal de Blaak, Sporthal Dongewijk, Sporthal ’t Ruiven, Sporthal de Roomley, Sportcomplex T-Kwadraat en elf gymzalen.
In Breda blijven deze locaties tot maandagochtend 10.00 gesloten: De Kragt, Gemeentelijk Sportcentrum Breda (De Scharen), Sport & Welzijnsaccommodatie De Drie Linden, Sport & Welzijnsaccommodatie Jeugdland, Sporthal De Doelen, Sporthal De Huif, Sporthal Haagse Beemden, Sporthal Raaimoeren, Kunstschaatsbaan Optisport, Zwembad Sonsbeeck, Zwembad De Wisselaar en twaalf gymzalen.
NS rijdt vrijdag opnieuw volgens afgeschaalde dienstregeling
NS rijdt vrijdag opnieuw met een afgeschaalde dienstregeling vanwege het winterse weer. Dit betekent dat op een aantal trajecten minder treinen rijden en reizigers vaker moeten overstappen en langer onderweg zijn. Ook kunnen treinen drukker zijn dan anders.
Duels RKC en FC Den Bosch afgelast wegens winterweer
Nadat eerder al de wedstrijden in de eerste divisie van vrijdag werden afgelast, gaan nu ook de duels van zaterdag en zondag in die klasse niet door. Dat heeft de KNVB besloten. Daarmee gaan de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Jong FC Utrecht die zaterdag op het programma stond en de wedstrijd tussen FC Den Bosch en De Graafschap die zondag gespeeld zou worden niet door.
Gemeentelijke panden Meierijstad dicht
De gemeente Meierijstad sluit uit voorzorg gemeentelijke binnensportaccommodaties vanwege de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. Ook een aantal andere gemeentelijke gebouwen gaan dicht. Het gaat om een preventieve maatregel om de veiligheid van sporters, bezoekers en medewerkers te garanderen.
De constructies van de locaties voldoen aan alle eisen en zijn onder normale omstandigheden veilig te gebruiken, zo meldt de gemeente op hun website. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden en de grote hoeveelheid sneeuw en ijs op de daken worden de daken meer dan gebruikelijk belast. De gemeente kiest er daarom voor om geen enkel risico te nemen en de panden voor nu te sluiten.
Het is nog niet duidelijk tot wanneer de gebouwen dicht blijven. De gemeente bekijkt de situatie voortdurend.
Zonnig uitzicht vanuit de trein
Dit plaatje is vanochtend door Ab Donker gemaakt in Den Bosch vanuit de trein. Niet alle treinen van de NS rijden, maar deze tuft lekker door.
Bekijk hier de dronebeelden van het ingestorte kassencomplex:
Kas bezwijkt onder sneeuw
Ilyas Ozaslan kan zijn tranen maar moeilijk bedwingen als hij naar de kas kijkt die woensdag onder de sneeuw bezweek.
De kas is zijn levenswerk. Al 47 jaar werkt hij bij het tuinbouwbedrijf in het buitengebied van Waspik, vlakbij ‘s-Gravenmoer. Bijna twintig jaar geleden nam hij de zaak over van zijn toenmalige baas. Sindsdien draagt het bedrijf zijn naam, nu is een groot deel ingestort.
Uit de oude doos
Het ziet er buiten al dagen (Anton) Pieck-fijn uit. De winterse taferelen doen nostalgisch aan. En zo ging dat er vroeger aan toe:
Politie oefent met schoensporen
De politie Zeeland West-Brabant maakt handig gebruik van de sneeuw. Normaal gebruiken ze zand om schoensporen te identificeren, maar nu doen ze dat met schoenafdrukken in de sneeuw. "De winterse omstandigheden lenen zich er goed voor om te oefenen. Dus dat doen we dan ook!"
Onzekerheid op het spoor
De situatie op het spoor blijft donderdag te onzeker om de gewone dienstregeling te rijden. Daarom rijdt NS opnieuw met tachtig procent van de treinen, legt een woordvoerder uit. De kans op verstoringen en vertragingen blijft groter dan anders, ook al is het winterse weer deze ochtend iets rustiger.
De woordvoerder legt uit dat bijvoorbeeld ijsklompen die vastzitten onder treinen op een wissel kunnen vallen en dat kan weer zorgen voor een wisselstoring. Met minder treinen is er ook minder impact op de rest van de dienstregeling bij een vertraagde trein. "Dan gaan de treinen elkaar niet in de weg rijden."
Op stations zijn de toegangswegen en looppaden op perrons sneeuwvrij gemaakt. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te checken. ProRail en NS besluiten dagelijks of de afgeschaalde dienstregeling wegens het winterse weer wordt verlengd. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen over vrijdag, is het wel waarschijnlijk dat er opnieuw minder treinen rijden.
Water voor de ezels
Bij Stichting de Ezelshoeve in Baarle-Nassau worden heel wat kruiwagens en emmers met water gesjouwd. De waterleidingen zijn afgesloten tegen bevriezing en dus lopen de medewerkers de hele dag op en neer zodat de ezeltjes toch lekker kunnen drinken.
Morgen geen winterse chaos in Brabant
Nieuwe sneeuw valt vrijdagavond in Brabant, maar van een chaotische winteravond is geen sprake. Volgens Weerplaza blijft zware sneeuwval uit.
Voor een winterdag des onheils hoeven we ons hier geen zorgen te maken. "In Noord-Nederland is dat een heel ander verhaal. Daar gaat nog veel sneeuw vallen, maar in Brabant niet", zegt onze weerman.
Reeën kunnen weer eten
De reeën aan de rand van het bos van Breda zijn blij dat er weer een beetje groen zichtbaar is. Zo kunnen ze weer wat makkelijker eten. Erald van der Aa stuurde ons deze mooie foto van de dieren.
ANWB heeft situatie onder controle
De Wegenwacht van de ANWB rekent vandaag op een gewone winterse dag. Rond 10.00 uur had de dienst de situatie op de weg 'goed onder controle', zegt een woordvoerster. Morgen wordt een onvoorspelbare dag. "Het hangt er erg van af of mensen de auto laten staan."
De afgelopen dagen heeft de ANWB extra medewerkers ingezet vanwege de grote hoeveelheid pechgevallen. Vastgevroren ruitenwissers en portieren en bandenproblemen kwamen vaak voor. Er zijn veel accu's vervangen, maar de Wegenwacht heeft er volgens de woordvoerder genoeg op voorraad.
Sneeuwkasteel met glijbaan
De sneeuwpret kan niet op. Deze foto's krijgen we binnen van Jay Machinand die een winterkasteel met glijbaan heeft gebouwd van de sneeuw. Kinderen gaan met de slee naar beneden. Wat een feestje!
Auto's glijden greppel in nieuwbouwwijk in
In de Udense nieuwbouwwijk De Groene Ruiter ziet het er idyllisch uit, maar dat is het voor weggebruikers niet. Door de dikke sneeuwlaag van de afgelopen dagen rijden hordes auto's en busjes zich vast in de splinternieuwe greppels en wadi's.
Lijnbus vast in sneeuw
Een lijnbus van Arriva is vanochtend in de sneeuw vastgereden in de berm aan de Lange Wiep in Werkendam. De bus was van de normale route afgeweken en probeerde weer om te draaien. Dat ging niet helemaal goed. De bus moest uiteindelijk uit de sneeuw getrokken worden.
Sint-Michielsgestel krijgt strooizout van buren
In de gemeente Sint-Michielsgestel is het dreigende strooizouttekort opgelost door hulp van buurgemeenten. "De gemeenten Boxtel, 's-Hertogenbosch en Oss hebben ons als goede buren de helpende hand toegestoken en ons extra strooizout geleverd", zegt een woordvoerder van de gemeente.
IKEA in Breda dicht
Slecht nieuws voor wie vandaag lekker wil gaan shoppen bij de IKEA in Breda want de meubelgigant is gesloten. "Door de sneeuwval van de afgelopen dagen ligt er te veel sneeuw op het dak. IKEA is momenteel bezig de sneeuw te verwijderen. Uit voorzorg blijven de winkel en het restaurant vandaag gesloten, om de veiligheid van de klanten en medewerkers te waarborgen", zegt de woordvoerder.
Op de daken van andere IKEA-vestigingen ligt ook sneeuw, maar daar is geen verhoogd risico voor de daken. "Instortingsgevaar is niet aan de orde, maar als we geen sneeuw gaan ruimen, kom je op een punt dat het gevaarlijk wordt", vertelt de woordvoerder. "Op een gegeven moment bereik je een moment met te veel sneeuw op het dak, en dan volgen we ons protocol om te ruimen."
Met gespecialiseerde bedrijven wordt bekeken wat voor soort sneeuw er ligt en hoe deze verwijderd kan worden. "Vegen, wegblazen, afzuigen met een soort stofzuiger, zout gebruiken. Het hangt af van het type sneeuw hoe deze geruimd wordt. We gebruiken alle mogelijke manieren om de sneeuw te verminderen."
De medewerkers van de gesloten vestigingen hebben ijsvrij gekregen. Over de extra kosten van het weghalen van de sneeuw kon de woordvoerder niets zeggen.
Normale dienstregeling bussen
De bussen in onze provincie rijden vandaag vooralsnog volgens de reguliere dienstregeling, meldt vervoerder Bravo.
Gezellige iglo in Wijk en Aalburg
Deze knusse iglo met lampjes én uitsmijter in de vorm van een sneeuwpop is gebouwd door Livy, Nino, Nck en Vieve. Zij hebben volop sneeuwpret in Wijk en Aalburg.
Eenhoorns bestaan wél
Dat eenhoorns niet alleen in sprookjes leven, bewijst Davey. Hij is creatief bezig geweest met de sneeuw in de voortuin. Daar staat nu een eenhoorn met ridder waar elk kinderhart van gaat smelten.
Kilo's strooizout
Rijkswaterstaat heeft sinds 1 oktober 2025 al ruim 105 miljoen kilo zout op de Nederlandse wegen gestrooid. Vorig jaar stond de teller rond 8 januari op zo'n 40 miljoen kilo. Van die 105 miljoen kilo is 75 miljoen kilo sinds 1 januari van dit jaar uitgestrooid.
RWS heeft sinds gisterenavond zeven uur ruim 2,3 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens hebben sindsdien bijna 24.000 kilometer gereden. Het totale aantal gestrooide kilo's zout sinds 1 oktober 2025 komt daarmee op ruim 105 miljoen. En het gereden aantal kilometers sindsdien op bijna 1,3 miljoen. Het strooiseizoen voor RWS loopt van 1 oktober tot 1 mei. Daarna wordt gekeken hoeveel zout er weer voor het nieuwe winterseizoen moet worden opgeslagen.
Onderzoekscentra bevolkingsonderzoek weer open
De onderzoekscentra voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn donderdag weer open. Dinsdag en woensdag waren de locaties waar vrouwen terechtkunnen voor de vroege opsporing van borstkanker wegens het winterse weer dicht. Of de centra vrijdag ook open zijn, is nog onzeker. Bevolkingsonderzoek Nederland gaat daar donderdag later op de dag een beslissing over nemen.
Tilburgse sportlocaties dicht
De gemeente Tilburg heeft besloten om alle gemeentelijke binnensportlocaties te sluiten. Een woordvoerder laat weten dat het preventief is. "Er zijn geen incidenten geweest. Het is echt uit voorzorg. Deze mate van sneeuwval komt niet jaarlijks voor dus wij zijn op dit moment aan het beoordelen wanneer we weer open kunnen gaan. Veiligheid gaat voor alles."
Ze gaat ervanuit dat de sportlocaties sowieso vandaag de hele dag gesloten blijven. Het is nog niet duidelijk of de complexen morgen wel opengaan. "We beraden ons op vervolgstappen, want er schijnt nog meer sneeuw aan te komen. P
Per uur wordt bekeken wat er moet gebeuren. "We zijn nu druk het bedenken hoe we dit aanpakken. We zijn ook qua capaciteit beperkt, want we hebben ook mensen nodig die zou strooien en afval ophalen. Op dit moment is het een beetje een heksenketel."
Het gaat om deze locaties: Sporthal de Blaak, sporthal Dongewijk, sporthal 't Ruiven, sporthal Willem II College, Sporthal de Roomley, Sportcomplex T-Kwadraat, Sporthal Drieburcht, Sporthal Reeshof, Recreatiebad Stappegoor, Zwembad Drieburcht, Zwembad Reeshof, IJssportcentrum, de Ireen Wüst IJsbaan en elf gymzalen.
Andere gebouwen in Tilburg wel open
Andere gebouwen van de gemeente met platte daken met sneeuw zijn vooralsnog niet dicht. De gemeente zegt daken alleen vrij te maken van sneeuw wanneer daar een duidelijke noodzaak voor is. "Dit is een ingrijpende en risicovolle maatregel. De werkzaamheden vinden plaats op hoogte en onder gladde winterse omstandigheden, wat een verhoogd risico geeft voor uitvoerend personeel. Ook kan ijs of sneeuw onverwacht loskomen en naar beneden vallen en bestaat er kans op beschadiging van de dakconstructie of installaties."
Ook kunnen niet op alle daken veilig sneeuwruimwerkzaamheden uitgevoerd worden, bijvoorbeeld doordat een zogeheten vaste valbeveiliging ontbreekt, zegt de woordvoerster. Mensen met een abonnement en deelnemers aan zwemlessen zijn per mail op de hoogte gesteld. Sporters die in de sporthallen en gymzalen trainen krijgen informatie van de beheerder van de locatie, schrijft de gemeente op de site.
Tilburgse sneeuwman doet handstand
In Tilburg zijn Lisanne en Anke creatief bezig geweest met de meest lenige sneeuwpop ooit. "Wij hebben een handstand-sneeuwpop gemaakt. Het was een hele opgave want de sneeuw bleef niet goed plakken", vertellen ze.
Lullige sneeuwkunst
We zien de meest mooie sneeuwpoppen voorbijkomen, maar deze drie jongens uit Oss spannen de kroon. Zij hebben een 'sneeuwpenis' gemaakt van zo'n vier meter hoog. "We hebben hier twee uur lang aan gewerkt", vertellen de bouwers.
Minder problemen op het spoor
Er zijn deze ochtend een stuk minder storingen op het spoor dan de afgelopen dagen. De NS rijdt ook vandaag weer volgens de winterdienstregeling. Dat was gisteren ook al zo, maar door de vele verstoringen ging dat niet zoals gepland.
De treinvervoerder hoopt meer mensen op bestemming te krijgen wanneer de sneeuw langzaam verdwijnt. "Vannacht is er intensief gewerkt om storingen te verhelpen en het spoor weer beschikbaar te maken," zegt een woordvoerder van ProRail.
Code geel vanwege gladheid
Voor het hele land geldt nu code geel omdat het glad kan zijn op de weg. Volgens Rijkswaterstaat moeten mensen die de weg op gaan rekening houden met extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden.
In de avond kunnen we regen verwachten en ook dat kan voor verraderlijke gladheid zorgen, vooral op lokale wegen en in woonwijken.